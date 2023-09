Saluzzo: lo spettacolo comico "Tutto in un soffio" chiude la rassegna “Famiglie in villa”

Con “Tutto in un soffio”, spettacolo comico in programma domenica 17 settembre, si arriva all’ultimo appuntamento della rassegna “Famiglie in villa” organizzata dall’Associazione Arte Terra e Cielo in collaborazione con Acb Eventi presso la meravigliosa cornice di Villa Belvedere Radicati a Saluzzo.

Per questo ultimo appuntamento arriva a Saluzzo un’artista con un curriculum di eccezione: Angela Delfini diplomata in teatrodanza alla Paolo Grassi di Milano, stud allʼAmerican Academy Of Dramatic Arts di NY e diploma al Nouveau Clown Institute di Barcellona.

Ha continuato la sua formazione e il suo percorso professionale dividendosi tra America, Spagna e Italia sempre alla ricerca di nuovi modi di esprimersi.

La giornata prevede due proposte per vivere pienamente il verde del meraviglioso parco fin dal mattino.

Alle 11 Angela terrà un laboratorio di clownerie indirizzato ai ragazzi tra gli 8 e i 11 anni della durata di due ore. Si faranno divertenti esercizi basati sulla fisicità relazionandosi con i compagni e creando gag e storie. Lavoro sia individuale che di gruppo per tutti i tipi di corpo e di livello di esperienza. Costo 15 euro.

Durante l’orario di pranzo la Villa rimarrà aperta con la possibilità di fare pic nic, sotto gli alberi del parco (per chi avesse piacere è possibile ordinare il cesto pic nic al Tiffany Caffè tel 0175/47281).

Nel pomeriggio alle 16 l’artista sarà in scena con il suo spettacolo comico dal titolo "Tutto in un soffio" in cui una ragazza di montagna avvera il suo sogno hollywoodiano.

Angela lo descrive così “ll mio è un CLOWN show adatto a tutti: frigoriferi, bambini di tutte le età , meccanici, cantanti sotto la doccia, adolescenti irriverenti , casalinghe !” Durata dello spettacolo 50 minuti, costo ingresso unico 5 euro.

Le prenotazioni sia per il Lab che per lo spettacolo sono da inviare via wapp al n. 351/9038507.