Concerto dei Nomadi al palasport di Cuneo del 6 gennaio, oggi e domani biglietteria chiusa

Procede a buon ritmo la prevendita per il concerto dei Nomadi in programma per il 6 gennaio 2024 al palazzetto dello sport di Cuneo. In esaurimento i biglietti del settore verde, grazie sia alla buona affluenza al botteghino in settimana che online su www.cuneo.show il sito web ufficiale di Bellerofonte.

La Biglietteria del palazzetto, attiva tutte le settimane dal lunedì al venerdì nell’orario 18.00/20.00 e durante tutte le partite in casa della Serie A2, rimarrà chiusa per festività nei giorni 30 ottobre e 1° novembre, aprendo nuovamente con orario regolare da giovedì 2 novembre.

Tipologia di biglietti:

Parterre fronte palco in piedi - prezzo del biglietto 20€

Posto Silver Anello Rosso - prezzo del biglietto 20€

Posto Gold alta visibilità Anello Verde - prezzo del biglietto 30€

Dove acquistare i biglietti in prevendita?

• Prevendita online attiva su Liveticket e su www.cuneo.show

al costo aggiuntivo di 1€ di prevendita a biglietto (dal 2/11 sarà di 2€ a biglietto)

• Biglietteria palazzetto dal lunedì al venerdì nell’orario 18.00/20.00 e durante tutte le partite in casa della Serie A2 (nessun diritto di prevendita).