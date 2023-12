Cuneo, abbattimento per tredici piante con problemi di stabilità. Il Comune: "Verranno sostituite"

Verranno effettuate in questi giorni operazioni di abbattimento di alcuni alberi in corso Giovanni XXIII e poi in corso IV Novembre, corso Alcide De Gasperi e corso Monviso: operazioni che si sono rese necessarie a seguito di controlli di verifica sulla stabilità delle piante. Per 13 alberi è emersa una fragilità tale da imporre l’abbattimento, per scongiurare il rischio di cadute o crolli, con relativi danni a cose e persone. Si tratta di piante non più sicure dal punto di vista della stabilità.

In altri punti della città invece, come è consuetudine, si procederà a togliere le piante seccate o quelle cosiddette “morte in piedi”: si tratta di alberi che a volte possono presentare un aspetto ancora vitale, mentre in realtà i controlli mostrano che non hanno prospettive di vita. Come di consueto, si procederà a ri-piantumare una nuova pianta per ogni pianta abbattuta.

“Anche abbattere piante instabili fa parte della cura del verde cittadino, tanto più che i fenomeni atmosferici imprevedibili di cui siamo testimoni possono causare cadute che sarebbero rovinose, data la posizione di queste piante. Ringrazio i tecnici competenti per il loro lavoro attento e puntiglioso”, il commento dell’assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis.