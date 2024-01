Saluzzo, serranda abbassata per la ultracentenaria pasticceria Almonte e l’edicola di corso Giovenale Ancina

Inizio dell’anno senza colazione per molti saluzzesi e turisti della storica pasticceria bar Almonte, in corso Italia 21.

Ha chiuso definitivamente, sabato 30 dicembre. L’attività era molto conosciuta e apprezzata per i dolci, le torte, la "Sacher" e la gentilezza e il sorriso dei proprietari, sempre a disposizione per i clienti.

Una pasticceria ultracentenaria che esiste dal 1889, in pieno centro a pochi passi dal duomo, a quel tempo gestita da altri proprietari.

L’attività a conduzione familiare di Almonte era stata iniziata con Battista Almonte, portata poi avanti dal figlio Edoardo e dal nipote Giovanni, che era l’attuale proprietario del locale gestito con la moglie Daniela Bonivardo.

Ha chiuso battenti anche l’edicola in corso Giovenale Ancina condotta da Salvatore Fiori, coadiuvato dalla moglie Bruna. Sabato, delle centinaia di riviste, giornali, libri, non c’erano che pochi pezzi, in esposizione. "Mi è sempre piaciuto il rapporto con i clienti. Lascio dopo tutti questi anni, per godermi la pensione”.

L’edicola dovrebbe riaprire con una nuova gestione.