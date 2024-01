Mondovì, giudici di pace trasferiti all'Antico Palazzo di Città. L'atrio dell'ex tribunale spazio culturale

Procede l'iter per il trasferimento degli uffici dei Giudici di Pace dall'ex tribunale di Mondovì all'interno dell'Antico Palazzo di Città.

[L'Antico Palazzo di Città]

L'intervento, fortemente voluto dall'amministrazione, ha come obiettivo quello di concentrare eventi e manifestazioni tutti all'interno dell'ex collegio dei Gesuiti in via Vasco, storica sede del tribunale.

Si tratta di una doppia progettazione: infatti parallelamente al trasferimento dei Giudici di Pace, prenderanno il via gli interventi per la riqualificazione dell'atrio e della terrazza dell'ex tribunale dove, in un secondo momento, avverrà anche la ricollocazione del fondo librario, per un importo complessivo pari a 300mila euro.

Intanto, in questi giorni è stata affidata, allo studio Manfredi-Casu di Mondovì Piazza, la progettazione definitiva per la ricollocazione e l'allestimento degli uffici dei giudici di pace nell'Antico Palazzo di Città.

Un’operazione che si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione e riqualificazione degli edifici storici di Piazza, voluto dall’Amministrazione comunale, che si intersecherà l'apertura di Mondovì Sotterranea, il percorso sonoro all’interno del cunicolo “Quinta Armata” che, partendo proprio da via Vasco conduce al fondo di vicolo Pizzo, Infinitum e l'ex teatro Sociale di via delle Scuole, per i quali il comune, come annunciato negli scorsi mesi (leggi qui), ha pensato a una gestione unica attraverso un partenariato pubblico privato.