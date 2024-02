Savigliano, proseguono i laboratori di lettura e creatività la comunità genitore-bambino di Oasi Giovani

Una valigia piena di libri tramite cui la parola, il "seme della cultura", aiuta a ritrovare fiducia e spesso dà una spinta a ripartire dopo le difficoltà.

Proseguono i laboratori di lettura e creatività “A tu per tu” con le mamme e i bambini della Comunità genitore bambino “Sergio Cravero” di Oasi Giovani.

Un progetto – ideato e condotto da Romina Panero, esperta nella promozione della lettura – ormai avviato da anni e fatto di appuntamenti bimensili.

Il funzionamento è semplice. Dalla biblioteca arriva una valigia piena di libri, che vengono scelti in base ad età, preferenze e caratteristiche dei piccoli. La lettura viene fatta a livello di nucleo individuale, nella dimensione mamma-bambino.

"In tal modo – spiegano gli educatori – da un lato si privilegia un momento 'tutto loro' dove ci si può divertire e scoprire la lettura, dall’altro i genitori hanno la possibilità di sperimentarsi, per costruire tempi 'buoni' coi loro piccoli".

Terminato l'incontro, Romina Panero lascia in prestito i libri alle mamme, che li tengono con cura e poi li restituiscono la volta successiva.

"È un progetto che si è rivelato nel tempo molto proficuo e soddisfacente – aggiungono dalla “Sergio Cravero” –. La partecipazione è facoltativa, e sempre molto elevata. Addirittura una madre, terminato il proprio percorso in comunità, ci ha chiesto come poter proseguire in iniziative del genere anche all'esterno".

"La lettura condivisa fra adulti e piccoli – concludono gli educatori – è un momento ricco di emozioni ed aiuta a porre le basi per un dialogo costruito nel tempo attraverso coccole, piccoli versi e prime parole necessarie nella crescita evolutiva del bambino. Per questo l'attività con i libri, sin dai primi mesi di vita, giova non solo al piccolo ma anche al genitore, che sviluppa fiducia nelle proprie capacità".

Il progetto è finanziato nell'ambito del bando “Promozione alla lettura” della regione Piemonte, ed è un'azione del progetto "Leggendo si cresce", promossa da Oasi Giovani e da “Il Fiore della Vita” Odv, associazione attiva nel reparto di pediatria dell'Ospedale di Savigliano. In collaborazione con la biblioteca civica di Savigliano, nell'ambito delle iniziative “Nati per leggere”.