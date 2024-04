All'Open Baladin Cuneo un viaggio culinario con la crema di formaggio di capra: vieni a scoprire il suo gusto inaspettato!

Ami il gusto e la scoperta? Giovedì 4 aprile non mancare all'Open Baladin Cuneo per lo show cooking finale di Campagna Amica. La vera star? La cremosa bontà della crema di formaggio di capra!

Dalle ore 18, chef e studenti dell'Istituto Alberghiero di Dronero daranno vita a un vortice di sapori, creando piatti sorprendenti che esaltano la cremosità e la versatilità di questo formaggio.

Non solo: potrai assaggiare le loro creazioni in abbinamento alle rinomate birre Baladin, per un connubio di gusto davvero imperdibile.

Un evento imperdibile per:

Appassionati di cucina che amano sperimentare nuovi sapori

Amanti del territorio che desiderano conoscere le eccellenze cuneesi

Cultori del buon bere che apprezzano l'abbinamento cibo-birra

Un'occasione unica per:

Degustare la crema di formaggio di capra in ricette originali e raffinate

Imparare i segreti della sua lavorazione e valorizzazione

Vivere un momento di convivialità all'insegna del gusto e della scoperta

L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0171 489199.

Non perdere l'ultima tappa di questo viaggio alla scoperta della biodiversità agricola cuneese!

L’appuntamento è in piazza Foro Boario a Cuneo per un'esperienza sensoriale indimenticabile!