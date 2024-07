Lavori di collegamento acquedotto: mercoledì 3 luglio si sospende temporaneamente la fornitura a Castelletto Stura

Mercoledì 3 luglio verranno eseguiti lavori di estensione e sostituzione tubazioni in località San Lorenzo, nel territorio comunale tra Cuneo e Peveragno, al fine di collegare la rete acquedotto del Comune di Peveragno alla rete idrica intercomunale. Per eseguire il collegamento dovrà essere interrotta l’alimentazione alla tubazione principale che rifornisce le utenze dell’intero Comune di Castelletto Stura.

Due squadre avvieranno il cantiere alle 8:30 che presumibilmente terminerà entro le 14:30. Per le utenze del Comune di Castelletto Stura, l’area ecologica ed il civico n. 11 di Via Cuneo nel Comune di Montanera vi sarà la sospensione del servizio idrico per tutta la durata dell’intervento.

Si avvisa che – al ripristino del servizio – per un breve periodo l’acqua potrà subire alterazioni organolettiche.

Auspicando che l’intervento possa procedere senza complicazioni, Acda si scusa per i possibili disagi.