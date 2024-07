Bra, la Madonna dei Fiori “si rifà il trucco”

Provateci voi a stare lassù per tanti anni, sopportando vento, sole, pioggia e umidità senza mostrare i segni del tempo.

E così, in questi primi giorni di luglio, il monumento della Patrona che veglia sulla città di Bra dall’alto di una colonna votiva è stato sottoposto ad un lavoro di ripulitura.

In previsione di accogliere fedeli e pellegrini per la festa dell’8 settembre e prima ancora per la Novena che scatterà il 30 agosto, la Madonna si è così rifatta il trucco e ora sarà anche più bella. Il risultato si vede.