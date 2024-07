La Fondazione Fossano Musica è lieta di annunciare l’evento "Omaggio alla Canzone Napoletana", che si terrà il 23 luglio alle ore 21 presso l’auditorium Calvino Paglieri a Fossano.

L’Associazione NAPULITANATA nasce con l’obiettivo di valorizzare la Canzone Napoletana Classica come attrattore turistico-culturale per la città di Napoli. Il nostro gruppo di lavoro è composto da musicisti, studiosi del tema e appassionati che mettono a disposizione le loro competenze per realizzare progetti volti a promuovere e preservare questa tradizione musicale.

Il concerto rappresenta una tappa importante nella nostra missione di promuovere una visione di Napoli come città europea, rispettosa della sua storia e della sua inestimabile cultura. Attraverso iniziative come questa, ci proponiamo di sviluppare un turismo sostenibile e moderno che valorizzi il patrimonio culturale della Canzone Napoletana Classica, una risorsa identitaria di grande importanza.

L'evento "Omaggio alla Canzone Napoletana" è un'opportunità unica per immergersi nella ricca tradizione musicale napoletana, un patrimonio culturale materiale e immateriale capace di generare valore per il territorio. Crediamo fermamente nella necessità di promuovere il turismo musicale a Napoli, in quanto le risorse identitarie locali possono creare vantaggi significativi per la comunità e soddisfare le aspettative dei visitatori.

Invitiamo tutti a partecipare a questa serata speciale, in cui le melodie intramontabili della Canzone Napoletana Classica prenderanno vita grazie all’interpretazione appassionata dei nostri artisti. Sarà un’occasione per vivere un’esperienza autentica e scoprire i valori culturali, artistici e sociali che rendono unica la città di Napoli.

Dettagli dell'evento:

Data: 23 luglio

Ora: 21:00

Luogo: Auditorium Calvino Paglieri, Fossano

Prenotazione: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/omaggio-alla-canzone-napoletana

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la magia della Canzone Napoletana.