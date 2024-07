Tariffa unica per l'acqua a Mondovì dopo l'ingresso in Co.Ge.Si: "Le bollette aumenteranno"

La bolletta dell'acqua sarà più salata a Mondovì.

Si avvia a conclusione la procedura che vede la trasformazione società MondoAcqua spa in un ente totalmente pubblico che entra in questi giorni a far parte ufficialmente del gestore unico Co.Ge.Si e ieri, il consiglio comunale monregalese, ha approvato la deliberazione per l'acquisto delle quote.

Questo significa che anche Mondovì avrà, come altre zone della Granda, la tariffa unica.

"Con la deliberazione di oggi concludiamo un percorso avviato nel 2015.- ha detto il sindaco, Luca Robaldo - Le tariffe della nostra Città al momento sono le più basse della Provincia e, inutile negarlo, sono destinate a salire in conformità con quanto previsto dalla tariffazione unica prevista da ARERA".

Con l'inizio del nuovo anno in Co.Ge.Si ci sarà la nuova società che nascerà da CALSO, che ha acquisito le quote private di MondoAcqua lo scorso aprile (leggi qui).

Un passaggio obbligatorio per legge quello della trasformazione della società in un ente totalmente pubblico. Ora restano altre due società miste, che potrebbero, nei prossimi mesi, seguire l'esempio di MondoAcqua: Apli Acque e Alse, il cui socio privato è Egea acque.

"Chiederemo di mantenere la stessa operatività sul nostro territorio con la salvaguardia dei posti di lavoro, potenziando la collaborazione con i comuni di Langa" - ha detto il primo cittadino in consiglio comunale.

Il centrodestra ha votato favorevolmente, sottolineando l'importanza degli investimenti futuro che deriveranno da questi cambiamenti. Il centro sinistra si è astenuto dalla votazione.