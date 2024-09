Bra aderisce alla Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

Il 10 settembre di ogni anno ricorre la “Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio”, istituita a livello internazionale nel 2003 dall'Organizzazione mondiale della Sanità insieme alla Federazione mondiale per la Salute Mentale.

Accogliendo l’invito dell’associazione “La Voce di Elisa”, il Comune di Bra aderisce alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione illuminando di arancione i portici di Palazzo Garrone e di piazza Caduti per la Libertà, per “aumentare la consapevolezza nella comunità ed abbattere lo stigma che ancora circonda questo tema”.

L'iniziativa, proposta in collaborazione con la Consulta Famiglia di Savigliano, coinvolgerà anche i Comuni di Savigliano, Alba, Cavallermaggiore, Centallo, Cuneo, Fossano, Genola, Marene, Monasterolo, Racconigi, Saluzzo e Trinità.

“Aderire a questa iniziativa internazionale, illuminando un monumento o semplicemente accendendo una luce, è un gesto simbolico ma potente, per coinvolgere la comunità e creare un fronte unito – spiegano gli organizzatori –. La consapevolezza e la comprensione del problema sono fondamentali per promuovere un ambiente in cui le persone si sentano a loro agio nel cercare aiuto e supporto”.