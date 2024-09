Cuneo Classica Festival parte con “Madama Butterfly” al teatro Toselli

Per il primo appuntamento del Cuneo Classica Festival, il Teatro Toselli ospiterà, venerdì 13 settembre alle 21 “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini.

Con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno e il Coro Mario Braggio di Torino diretto da Gianluca Fasano. Il pianista accompagnatore è Lorenzo Martini. Direttore di Palcoscenico è Angel Pazos. La regia di Andrea Elena.

Per l’allestimento dell’opera, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione di AFP Cuneo.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica, con il contributo di Confartigianato Cuneo,della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita: online sul sito www.promocuneo.it

La trama

In una grande città portuale del Giappone la giovane geisha Cio-Cio-San, soprannominata Madama Butterfly per la sua fragile bellezza, viene venduta come sposa a B. F. Pinkerton, ufficiale della Marina USA, che, dopo

tre anni, si ripresenta con la moglie americana. Cio-Cio-San è ormai disillusa e si rassegna al suo destino: prega le statue dei suoi dei ancestrali, dice addio al figlio che consegna alla coppia e si toglie la vita.

Presentazione

Andrea Elena ha cantato, come Tenore Protagonista, oltre 90 ruoli nei più importanti teatri del mondo ed ha avuto occasione di essere gratificato dall'incoraggiamento e dai preziosi consigli di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus e Luis Alva. Il suo eclettismo vocale gli ha consentito di spaziare dal registro "lirico" a quello "lirico spinto" con interventi oltre che nel classico repertorio operistico, anche in Oratori, Musica Sacra, Musica Antica e Moderna. Ha lavorato con Renato Bruson, Fiorenza Cossotto, Mirella Freni, Cecilia Gasdia, Raina Kabaiwanska, Ruggero Raimondi e Katia Ricciarelli. E’ stato diretto da Bruno Bartoletti, Richard Bonynge, Mario Braggio, Riccardo Chailly, Gianandrea Gavazzeni, Peter Maag, Georges Prêtre e Hubert Soudant. Lo hanno applaudito illustri spettatori quali Re Olav di Norvegia, la Regina Giuliana d'Olanda, José Maria Aznar, Harry Kissinger, Nelson Mandela, Oscar Luigi Scalfaro, François Mitterand, Helmut Khol, Lady Diana ed il Principe Carlo. Da tempo si dedica all'insegnamento del canto lirico in Italia e all'estero ed alla regia di Opere e Operette.

Seonhyeong Kim si è laureata in Canto alla Jeju Nazionale Università in Corea del sud e Secondo Livello al Conservatorio G. Verdi di Milano.Ha vinto il 1° Primo Premio al Concorso Internazionale Canto Lirico Ismaele Voltolini, il 2° Premio al Concorso Internazionale Canto Lirico Premio Boni, il 2° Premio al Concorso Internazionale Canto Lirico Enzo Sordello e il 3° Premio al Concorso Internazionale Canto Lirico T.O.S.C.A. Ha interpretato Suzuki dall'opera Madama Butterfly di G.Puccini al Teatro di Sociale Cajelli di Busto Arsizio ed al Teatro Stella di Milano e Ulrica dall'opera Un ballo in maschera di G. Verdi al Teatro dell’Accademia di Milano. Ad ottobre interpreterà Zia Principessa in Suor Angelica e Zita in Gianni Schicchi al Teatro Carcano.

Rino Matafù, dopo aver frequentato il conservatorio di Alessandria, si perfeziona con il tenore Andrea Elena, partecipa a concorsi di canto internazionali e vince il XV° Concorso Spiro Argiris ed il concorso Enzo Sordello gli vale il ruolo di Rodolfo ne La Bohème di G. Puccini.

Debutta nel ruolo di Edgardo nella Lucia di Lammermoor al Teatro Cantero di Chiavari, diretto dal Maestro Stefano Giaroli; è Ismaele nel Nabucco verdiano al teatro Petruzzelli di Bari.

Nel 2016, il debutto americano con il Duca di Mantova nel Rigoletto di Giuseppe Verdi all’International Opera Center of America di Orlando - Florida, con la direzione d’orchestra del maestro Bill Doherty e la messa in scena di Andrea Elena. Canta il ruolo di Alfredo nella Traviata di Giuseppe Verdi e viene invitato ad un’audizione con il maestro Ezio Bosso che sceglie Rino Matafù per il difficile ruolo tenorile dello Stabat Mater di Gioachino Rossini. Organizzata dalla Fondazione Pavarotti l’opera viene eseguita nella cattedrale di Todi. Debutta in Spagna ne Il Ballo in Maschera di Giuseppe Verdi al Teatro Campeador di Oviedo.

Canta al teatro di Zibello per l'8° anno dalla scomparsa del tenore Carlo Bergonzi ed è presente a Busseto, dove si esibisce per il centenario dalla nascita del grande soprano Renata Tebaldi.

In occasione dell'anniversario della morte di Giuseppe Verdi, è invitato a cantare nella casa museo Barezzi, a Busseto. Sotto la direzione del maestro Aldo Salvagno, è Rodolfo ne La Bohème al Centro Cultural Amaia a Irún e si è esibito nel Concerto dei Tre tenori con l’orchestra B. Bruni di Cuneo. Ha interpretato Alfredo ne La traviata al Teatro Dal Verme di Milano diretto dal M° Filippo Dadone. È stato protagonista del prestigioso Concerto per il 50° Anniversario dalla fondazione dell’Associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano tenutosi nell’Auditorium Cariplo di Milano con l’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal M° Massimo Fiocchi Malaspina. Si è esibito a Torre del Lago, in occasione del Concerto dei sei Tenori dedicato al Centenario della nascita di Carlo Bergonzi.

Tra i prossimi impegni una tournée dedicata a La Bohème negli Stati Uniti d’America con il Teatro Lirico Europeo, il debutto di Pinkerton in Madama Butterfly e di Cavaradossi in Tosca di G. Puccini.





Lorenzo Battagion compie gli studi musicali al Liceo Musicale di Santhià ed al conservatorio Cantelli di Novara ove si diploma brillantemente in canto sotto la guida del tenore Vittorio Terranova.

Si perfeziona al conservatorio G. Verdi di Milano, alla Belcanto Akademie di Deustchlandberg (Austria) e all'accademia di Katia Ricciarelli a Parma. E' vincitore del 1° premio assoluto al concorso Rome Festival ed al concorso Primo Palcoscenico di Cesena sotto la direzione di Cristina Muti Mazzavillani.

Ha collaborato con diverse realtà musicali in Italia e all'estero (USA, Giappone, Francia, Austria, Spagna) e come artista del coro col Teatro alla Scala di Milano, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino.

Attualmente in organico stabile al Teatro Regio Torino, svolge continua ed intensa attività concertistica e operistica. E’ direttore artistico e musicale dell'associazione culturale Polimnia Arts Company P.N.O. e collabora come direttore d'orchestra con varie istituzioni musicali.





Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it