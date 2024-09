A Borgo San Dalmazzo si presenta il Piano Comunale di Protezione Civile

Nell’ambito dell’evento “Noi con voi – 30 anni insieme – AIB Borgo an Dalmazzo”, organizzato in occasione del trentennale della sua attività dall’AIB Associazione Antincendi Boschivi e Protezione Civile Borgo San Dalmazzo in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo, verrà proposto un incontro informativo per la presentazione del Piano Comunale di Protezione Civile.

L’obiettivo è quello di illustrare a tutti i cittadini i comportamenti da seguire e i luoghi da ricordare in caso di emergenza, nonché di accrescere la consapevolezza sui rischi che interessano il nostro territorio.

L’incontro aperto a tutta la cittadinanza si terrà giovedì 19 settembre 2024 a partire dalle ore 20.30 presso il Salone del Consiglio Comunale in Piazza Liberazione.