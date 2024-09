Notte Europea delle ricercatrici e dei ricercatori a Savigliano: scienza, arte e creatività per tutti

Domani, venerdì 27 settembre, anche a Savigliano nell’ex Monastero di Santa Monica, (in via Garibaldi, 6) attualmente polo dell’Università di Torino, dalle 17 alle 22, si terrà la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Attraverso una serie di laboratori e attività aperte a tutti la giornata celebrerà l'incontro tra scienza, arte e creatività.

L’organizzazione è curata dai Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Filosofia e Scienze dell’Educazione, Scienze Cliniche e Biologiche e Scienze della Terra.

L’evento avrà un prologo già in mattinata con i laboratori per bambini e ragazzi dalle scuole saviglianesi dell’infanzia, primarie fino e medie che parteciperanno con una ventina di classi.

Saranno quindi coinvolti bambini, ragazzi e adulti, con attività pensate per stimolare la creatività e la curiosità verso il mondo scientifico e umanistico.

Più di 20 laboratori permetteranno di avvicinarsi a temi diversi, come la nascita e il funzionamento di un farmaco, la possibilità di diventare investigatori scientifici per un giorno e l’arte come mezzo di espressione personale.

Emozioni, scienza e inclusione: l’educazione attraverso l'arte e la tecnologia.

Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione presenterà Emozional=mente capiamo e costruiamo il mondo – E=mc2, una simulazione del progetto educativo E=mc2, vincitore del bando Unito.

Attraverso la Realtà Aumentata e la Virtual Sandbox, i partecipanti esploreranno l’integrazione tra scienza, arte, umanesimo e inclusione sociale, unendo educazione al territorio e riflessione culturale.

Scoprire il mondo dei farmaci

Per chi è curioso di conoscere i segreti dietro la ricerca farmacologica, il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco terrà attività interattive per spiegare come nasce un farmaco, dalla scoperta di nuove molecole fino alle applicazioni cliniche. I più giovani potranno partecipare a esperimenti chimici e biologici, mentre gli adulti potranno approfondire il percorso scientifico attraverso pannelli informativi e presentazioni.

Futuri possibili: antropologia, fantascienza e illustrazione

L’immaginazione del futuro sarà al centro di un laboratorio organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, che combinerà Antropologia, fantascienza e fumetti per aiutare i partecipanti a pensare l’impensabile e a riflettere sul futuro attraverso il disegno e la narrazione visiva.

Arte e territorio: alla scoperta della Sardegna

L’arte performativa si intreccerà con il territorio sardo nel progetto Àmina (ANIMA), in cui verranno presentate proiezioni che esplorano le forme identitarie e ancestrali della Sardegna. Sarà un esempio di come l'arte può interagire con il paesaggio per creare un dialogo tra tradizione e modernità.

Investigatori per un giorno

Il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche offrirà un’esperienza unica con il laboratorio Investigatore scientifico per un giorno. I partecipanti dovranno risolvere un caso di omicidio utilizzando competenze scientifiche, in particolare legate all’analisi del sangue e delle sue componenti, per identificare l’assassino.

Un viaggio nel mondo vegetale

Gli amanti della natura potranno partecipare alla visita guidata all’orto botanico e scoprire l’uso tradizionale delle piante attraverso il laboratorio Che erba è?, mentre il Dipartimento di Scienze della Terra offrirà l’opportunità di manipolare l’argilla, riflettendo sul continuo fluire e trasformarsi della materia.

Inclusione e didattica innovativa

Tra le altre attività, sarà possibile esplorare le potenzialità delle tecnologie immersive e la Realtà Aumentata applicata alla didattica con il laboratorio Realtà Aumentata, Eduversi e didattica, pensato per offrire un’esperienza educativa innovativa e coinvolgente per tutte le età.

La giornata dedicata alle ricercatrici e ai ricercatori si prospetta come un’opportunità unica per immergersi in un percorso multidisciplinare che intreccia scienza, arte e umanesimo, coinvolgendo il pubblico in esperienze interattive e stimolanti nel suggestivo contesto del Monastero di Santa Monica.

I dettagli sull’evento di Savigliano si possono trovare sul sito al seguente link:

https://unightproject.eu/it/eventi/la-notte-europea-delle-ricercatrici-e-dei-ricercatori-savigliano?sort=default