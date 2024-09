Una domenica di eventi, mostre e iniziative in Granda

Di seguito la nostra consueta carrellata di suggerimenti su come trascorrere il prossimo week end nella nostra provincia. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/

***

CUNEO

PAULANER OKTOBERFEST CUNEO

VIIa edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”. Domenica 29 settembre dalle 11 Raduno Vespe del Vespa Club Cuneo e DJ Set. Baby Dance alle 14. Alle 16 Let’s Rock. A seguire aperitivo con DJ Toni. Nel Padiglione dalle 18.30 The KuniKumpel, la banda bavarese e dalle 22 DJ Alessandro Schiffer. Dalle ore 21 spettacolo pirotecnico. Tutte le info su www.oktoberfestcuneo.it.

CUNEO

CLASSICA FESTIVAL

Domenica 29 settembre alle ore 21, presso la Sala San Giovanni si terrà il Concerto di musica da camera. Prevendita biglietti online sul sito: www.promocuneo.it

CUNEO

GRAN PREMIO CITTÀ DI CUNEO

Domenica 29 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo verrà allestito un mini circuito per automobiline a pedali che potranno essere provate dai bimbi per disputarsi il I° Gran Premio Città di Cuneo, in occasione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. L’iniziativa che avrà anche un risvolto benefico, con una donazione a favore di un’associazione locale che si occupa di assistenza e supporto alle cure pediatriche.

CUNEO

IL TERRITORIO SI RACCONTA

Domenica 29 settembre continua presso il Vescovado Nuovo l’iniziativa “Il territorio si racconta – Autori, editori e lettori si incontrano”. Info: Diocesi di Cuneo-Fossano 0171/693523 o stellamaris@operecuneofossano.it e 0171/681458.

CUNEO - SAN PIETRO DEL GALLO

MANGIAGALLO

Domenica 29 settembre Va edizione della “Mangiagallo” passeggiata enogastronomica per le vie di San Pietro del Gallo. Percorso di 8,8 km con 7 tappe, partenza da casa Pascal D’Illonza e arrivo allo sferisterio per l’ultima tappa con il dolce. Sei partenze scaglionate a partire dalle 12. Info: 345 44 30 996

***

ALBA

FESTA DEL VINO

Domenica 29 settembre nel centro storico di Alba 26esima edizione della “Festa del Vino di Go Wine”. Degustazioni dalle ore 11 alle ore 19. Alle ore 16 degustazione guidata presso la sala sensoriale del Mudet, il Museo del Tartufo di Alba “Langhe vs Borgogna: Nebbiolo – Pinot Nero”. Speciale Enoteca nel Cortile della Maddalena dalle ore 14.30 alle 18 con “I vini del Nuovo Mondo”.

ALBA

MOSTRA

Domenica 29 settembre s’inaugura la mostra “La novella degli scacchi – vis à vis de rien – Gustav Mahler/Cesare Pavese” alle ore 18.30 nel Coro della Chiesa di Santa Maria Maddalena in via Vittorio Emanuele II, 19. Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Tutte le domeniche di apertura, alle ore 15, la curatrice della mostra, arch. Alessandra Morra, offre una visita guidata storico-architettonica della Chiesa della Maddalena, progettata da Bernardo Vittone e, a seguire, un racconto dell’esposizione.

Per informazioni: cultura@comune.alba.cn.it – tel. 0173 292464.

ALBA

TRENT’ANNI DI BOSNIA

Ultimo giorno per visitare la mostra, “Trent’anni di Bosnia. Un paradigma della contemporaneità” allestita nella Chiesa di San Domenico di Alba, nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 29 settembre, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori. Info:

https://www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-sotterranea

ALBA

LA CULTURA NON FA RUMORE

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba ospita fino al 12 ottobre la mostra fotografica “La cultura non fa rumore”, a cura di Alberto Cacciatore. Orario del sabato: 9-12.

***

BARBARESCO

PIACERE BARBARESCO AUTUNNO

Domenica 29 settembre, 4 tra i produttori aderenti all’Enoteca (2 aziende per ogni giornata di degustazione) dalle ore 10.30 alle ore 17.30 metteranno in degustazione e vendita fino a 3 Barbaresco DOCG differenti ciascuno.

Info: https://www.enotecadelbarbaresco.com/we-pb-primera-24/

***

BAROLO

VITE A COLORI

Domenica 29 settembre sarà aperta la Mostra di Fotografia “Vite a colori”, presso Cantina L’Astemia Pentita, Via Crosia 40 orario 11-17 ingresso gratuito. Focus fotografico sullo sport praticato dalle persone con disabilità, per celebrare i 20 anni di attività a favore delle persone con disabilità fisiche, intellettive e sensoriali dell'Associazione Sportabili Alba. Info:

info@sportabilialba.org o 0173/615670

***

BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 29 settembre dalle ore 8 alle ore 18 proseguono gli appuntamenti con Augusta Antiquaria, tradizionale incontro per collezionisti e antiquari a Bene Vagienna con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre. Info: https://comune.benevagienna.cn.it/

***

MONTA'

MONTA' IN VESPA Domenica 29 settembre dalle ore 8 del mattino, raduno in via Cavour di "Montà in Vespa", con partenza alle ore 10.30 per tour turistico fra le Rocche, con tappa a Monteu Roero alla scoperta dei "Crotin" in collaborazione con l'associazione "Bel Monteu". Per info: 3343310806.

BENE VAGIENNA

VISITA AREA ARCHEOLOGICA

Domenica 29 settembre dalle 10 alle 12 al Museo Archeologico MAB Via Roma 125 visite guidate al recente allestimento, frutto della campagna di scavo alla basilica di Augusta Bagiennorum. Dalle 15.30 alle 17.30 all’area archeologica, illustrazione esiti delle indagini archeologiche estive da parte dell’Università di Torino. Alle 17.30 presso il palazzo Lucerna di Rorà spettacolo “Grandi processi all’antichità”. Info e prenotazioni al 0172/54152 o ufficiocultura@benevagienna.it

***

BRA

ARCHIVUM

Domenica 29 settembre è visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: 10-12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

***

BUSCA

MERAVIGLIE IN CAPPELLA

Domenica 29 settembre aperture al pubblico delle cappelle di Santo Stefano, Madonna del Campanile, San Martino, San Sebastiano, e San Giacomo. Per facilitare gli spostamenti fra i vari siti sarà disponibile un servizio di navetta da Piazza Santa Maria con partenza alle ore 14 e ritorno alle 18.30. Per informazioni 340 53 30 778 o ass.lamadunina@yahoo.it mirella-lovisolo@gmail.com

***

CENTALLO

PASSEGGIATA DELL’AVIS

Domenica 29 settembre la sezione centallese dell’Avis in collaborazione con l’Anpa organizzano la camminata lungo l’anello paesaggistico di Regione Sagnassi. Partenza alle ore 9 dal ponte sul Grana e rientro al Movi intorno alle 11 per aperitivo e gadget offerto ai partecipanti.

***

CHERASCO

RETE MAMMA

Domenica 29 settembre dalle 9.30 alle 18.30 nelle vie del centro storico, evento ad ingresso libero “Rete Mamma – Genitorialità consapevole” in cui si trattano temi di gravidanza, post-parto e primi anni di vita con la presenza di 70 esperti. Programma completo su www.retemamma.it

CHERASCO

MOSTRE PALAZZO SALMATORIS

Continua la mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris con orario di visita sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

https://www.turismoeventicherasco.it/

***

CHIUSA PESIO

EVENTI DI SETTEMBRE

Domenica 29 settembre “Due castelli in bici” (30 km, 600 m d+) da Mirabello a Mombrisone, passando per la Via delle Borgate. Giornata in e-bike con accompagnatore cicloturistico. Ritrovo alle 9.30 in Piazza Cavour (dall’Ufficio Turistico Valle Pesio) e rientro alle 16.30. Per informazioni e prenotazioni: 0171/734990. Info. valle.pesio@gmail.com

***

COSTIGLIOLE SALUZZO

87a SAGRA DEL QUAGLIANO

Domenica 29 settembre dalle ore 9 bancarelle dell’artigianato lungo le vie del centro. Mostra d’Arte a Palazzo Sarriod de la Tour “La leggerezza della scultura contemporanea” e mostra fotografica a Palazzo Giriodi “Monviso e dintorni”. Alle 11.30 inaugurazione ufficiale della sagra con la partecipazione della Banda Musicale “Santa Cecilia”. Degustazioni di Quagliano e nel pomeriggio dimostrazione di intervento sul campo dell’Unità Cinofila della Polizia di Stato ed esperienza ludico-didattica “Pompieropoli” a cura dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco. Il programma della sagra proseguirà nelle prossime settimane. Info: 331 18 47 944 mail: atpcostigliolesaluzzo@gmail.com

***

FOSSANO

ATTIMO UNICO

Domenica 29 settembre, presso l'Antica Chiesa di Santa Maria Del Salice a Fossano, La Corte dei Folli presenterà "Attimo Unico", una Mostra Fotografica del Progetto HAR, in cui verranno riassunti i 10 anni della compagnia teatrale fossanese e verranno mostrati i momenti più importanti ed iconici che hanno caratterizzato la loro attività e le decine di rappresentazioni teatrali portate in scena. La mostra sarà visitabile dalle ore 18 alle ore 19.30. Ingresso libero.

Info: https://lacortedeifolli.org/

***

MANGO

FESTA ALLA CORTE DEI MARCHESI DI BUSCA

Domenica 29 settembre si terrà a Mango l'evento Festa alla corte dei Marchesi di Busca.

Dalle ore 10 sfilata e investitura delle dame e dei cavalieri. Alle 12 specialità gastronomiche dei banchi del mercato, alle 13.30 la Caccia al Tesoro perduto dei Marchesi di Busca. Dalle 14.30 spettacolo di giullari e artisti di strada, esibizione dei musici e degli sbandieratori del Borgo San Lorenzo di Alba, spettacolo di falconeria e giochi per i più piccoli. Alle ore 17 spettacolo del Teatro del Fantastico con marionette medievali e acrobati e infine, alle 19, lo Spettacolo di fuoco chiude la giornata. Dai 6 ai 12 anni tutti coloro che vogliono vivere questo momento appassionante possono farlo previa prenotazione entro il 28 settembre. Ai bambini/e verrà fatta indossare una tunica ed entreranno nell'atmosfera dell'epoca per un'esperienza davvero emozionante. Per la piazza e le vie del paese saranno presenti bancarelle di cibo e bevande consumabili nel salone del castello dove tavoli predisposti all'ombra delle fresche mura attenderanno i viandanti. Info: http://www.comune.mango.cn.it/

***

MONDOVÌ

VISITE TEATRO SOCIALE

Ultimo weekend di visite guidate, su prenotazione e a numero limitato, alle ore 17. Ingresso 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni. Altezza minima per l'accesso 1,40 m. Inizio tour presso la Chiesa della Missione. Per informazioni: 0174/330358 - 335 124 2608 iatmondovi@visitcuneese.it esedramondovi@gmail.com

***

MONTEMALE

FESTA DI SAN MICHELE

Domenica 29 settembre alle ore 9 parte la “Muntuben a Muntumal” pedalata ecologica gratuita. Alle ore 11 S. Messa con processione del santo patrono e pranzo con raviole in piazza e musica con Lallo Sax. Nel pomeriggio “Festa del Pais” con degustazioni di torte casalinghe e giochi per bambini. Alle ore 20 “Carne alla Brasà”. Durante la giornata sarà possibile correre accompagnati da Gabriele di Outdoor su un percorso Trail di 12 km e partenza alle ore 10.30 Info al 340 06 47 485.

Possibili i voli in parapendio con il Para Delta Club e voli biposto con la Flypression Info: 338 98 48 624.

***

NEIVE

ESCURSIONE A MANGO

Domenica 29 settembre partenza da Neive, uno dei Borghi più belli d’Italia, per raggiungere il centro storico di Mango in festa.

Ritrovo ore 9.45 – Partenza ore 10 – Neive - Borgonovo, P.zza Garibaldi 23

Lunghezza percorso Km 14 circa – dislivello tot. 455 m. – Pausa pranzo presso punti gastronomici a Mango o al sacco. Info: info@terrealte.cn.it

***

NUCETTO

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO

Domenica 29 settembre alle ore 15 presso il ricetto del Castello in loc. Villa di Nucetto si esibirà il Corpo Bandistico Alta Val Tanaro. A seguire verrà proposto un rinfresco/aperitivo organizzato in collaborazione con condotta Slow Food Monregalese-Cebano Alta Val Tanaro e Pesio con prodotti tipici locali. Info: https://www.comune.nucetto.cn.it/

***

ORMEA

FESTA DEI FORMAGGI D’ALPEGGIO

Domenica 29 settembre, dalle ore 9 alle 19, in concomitanza con “Artigianato, che passione!”, si tiene la Fiera dei Formaggi d'Alpeggio. Appuntamento con il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico. Info: turismo@comune.ormea.cn.it o 338 65 71 053

ORMEA

SENTIERO ITALIA

Domenica 29 settembre giornata per la rassegna "Sentiero Italia - Il palcoscenico della montagna".

Ore 09.30 Ritrovo in piazza Libertà di Ormea, poi spostamento in auto alla frazione Quarzina. Escursione da Quarzina al «Tetto di Biranco», i tritoni del lago Lao, la chiesa di San Giovanni Battista alla Colma. Racconto teatrale su Federica Mingolla, con la presenza dell'alpinista.

Pranzo al sacco. Ore 21 "Un alt(r)o Everest", spettacolo teatrale di e con Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris ad ingresso gratuito, offerto da CAI Italia e Compagnia (S)legati, presso la Società operaia di Ormea in Via Novaro.

***

POCAPAGLIA - MACELLAI

PARCO MONTALUPA

Domenica 29 settembre al parco Montalupa alle ore 15 “Incontrarsi intorno ad un libro -Storie di Animali” per grandi, piccoli, nonni, zii. Evento organizzato da Biblioteca “Edoardo Mosca” di Pocapaglia.

***

PRAZZO - SAN MICHELE

FESTA DI SAN MICHELE

Domenica 29 settembre alle ore 11.15 S. Messa e processione. Pranzo nei ristoranti locali a base dei tradizionali ravioli e nel pomeriggio balli occitani con Quiba Libre. Animazione per i più piccoli anche nel pomeriggio.

***

ROCCA DE BALDI

GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ

Domenica 29 settembre alle ore 9.30 alle 17 si terrà la “Giornata della biodiversità agraria” (e non solo) presso il parco del Castello di Rocca de’ Baldi, organizzata dal Comizio Agrario, A.Di.P.A. aps – Sezione Piemonte, Legambiente Cuneo, Comune di Rocca de’ Baldi, Centro studi etnografici Museo “Augusto Doro”, Proloco Roccadebaldese.

Prenotazioni per pranzo presso la Locanda del Castello di Rocca de’ Baldi al 3516807794 o lalocandadelcastellorocca@gmail.com. Per tutto il programma :info@cuneoalps.it

Comizio Agrario – Piazza Ellero n. 45 – 12084 Mondovì - Tel. 0174 42114 E-mail comizioagrario1867@gmail.com

Castello Museo, Piazza Pio VII, Rocca de’ Baldi. Cell. 351 956 8945.

E-mail info@museodoro.it

***

SAMPEYRE

SAGRA DI SAN MICHELE

Domenica 29 settembre per le vie del paese, fin dal mattino, Fiera di San Michele con bancarelle, mostra di trattori d’epoca, giochi per bambini, esposizione attrezzature agricole e forestali. Dal piazzale della seggiovia partiranno i tour in elicottero per ammirare i paesaggi della valle. Pranzo convenzionato nei principali ristoranti del paese. Alle 16 esibizioni della scuola di danza di Piasco e concerto di musica tradizionale piemontese sotto la tensostruttura. Info: https://www.facebook.com/prolocosampeyre2022

***

SANTO STEFANO BELBO

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA

Domenica 29 settembre è organizzata la Camminata enogastronomica - su e giù per i sentieri pavesiani. Il percorso è diviso in 7 tappe degustazioni e la lunghezza è di km 8. Partenze dalle ore 10.30. Sul percorso oltre agli agriturismi vi saranno dei punti tappa organizzati dalle Proloco dei Comuni di Castiglione Tinella e di Mango. Ad ogni tappa sarà offerto un piatto diverso con abbinato un vino. Info: http://www.dynamic-center.it/ oppure 320 18 14 142

***

SERRALUNGA D’ALBA

SAGRA DELLA CUGNÀ

Nuova edizione della Sagra della Cugnà.

Domenica 29 settembre dalle ore 10 Mercatino dei Prodotti Tipici, con le esclusive specialità del territorio, dai formaggi ai salumi ai dolci, e l'immancabile Cugnà. Alle ore 10.45 da Piazza Umberto I° partirà la camminata facoltativa tra le vigne di Serralunga alla scoperta delle migliori menzioni geografiche del Barolo. Il percorso definito con accompagnatore terminerà sulla piazza del paese. Per adesioni ed informazioni tel. 327.2518230.

Dalle ore 11 in poi fino a tardo pomeriggio si potranno gustare i piatti preparati e proposti dalla collaborazione di ben 6 Pro Loco del territorio (ognuna con 1 o più piatti): Montelupo Albese, Santo Stefano Belbo, Ovrano di Acqui Terme, Bossolasco, Rivalta di La Morra e la Pro loco di Serralunga, organizzatrice ed ospitante. I piatti proposti saranno accompagnati dai vini dei produttori di Serralunga. L'ingresso al centro del paese sarà libero e la giornata sarà inoltre allietata da intrattenimento, esposizione di pittori albesi emergenti e musica del gruppo La Cricca dij Mes-cià. Info Associazione turistica Pro Loco di Serralunga d’Alba. Info: 339 68 93 244.

***

VALLORIATE

FESTA DI SAN MICHELE

Domenica 29 settembre ricco programma della Festa di San Michele a Valloriate con momenti di comunità, musica ed eventi gastronomici. Programma su https://www.comune.valloriate.cn.it/

***

VILLAR SAN COSTANZO

PARCO CANNETUM

Domenica 29 settembre il parco archeologico Cannetum apre al pubblico dalle 10 alle 17 per un’esperienza alla scoperta della preistoria e del medioevo. Visite guidate, laboratori didattici e tiro con l’arco. Info al 338 67 97 814.

***

VINADIO - GOLETTA

FESTA DI SAN MICHELE

Domenica 29 settembre alle ore 10.30 S. Messa e processione. Nel pomeriggio prosegue torneo alla Petanque e alle 15.30 spettacolo del mago Trinchetto. Alle 17.30 musica con i “Dal Vej al Giou”e alle 19 Grande polentata. Per info: 347 30 86 383