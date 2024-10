A Bra la terza edizione di Visionaria, azioni performative di drammaturgia contemporanea

Visionaria - Azioni performative di drammaturgia contemporanea, è la terza edizione dell’action art event presentato da Monica Secco, che popolerà i palazzi storici del centro di Bra, la quale diventerà teatro a cielo aperto e scenografia delle azioni artistiche proposte.

L’evento è organizzato dall’Associazione Artemovimento di Torino con la direzione artistica, azione di corpografia e scrittura drammaturgica di Monica Secco, autrice, coreografa, performer e insegnante.

La sua pratica artistica si muove tra i linguaggi della danza di ricerca, della danza contemporanea e della performance d’arte; in questi incorpora il movimento somatico, l’anatomia esperienziale e le modalità di creazione della nuova danza come elementi essenziali all’allineamento fisio-organico, emozionale e spirituale del corpo. Studia medicina psicosomatica e movimento somatico,

operatrice e insegnante Life Alignment, direttrice e fondatrice di Artemovimento e del DanceAlignment-body technique, formazione in arte del movimento terapie, crescita personale, corpo spirituale e intuitivo. A Torino ha ideato e curato progetti di vario genere nel campo delle arti performative con il contributo della Regione Piemonte e Comune di Torino, tra cui Insoliti - Festival internazionale di danza contemporanea e corti di danza d’autore che, tra il 2002 e il 2014, dove ha presentato opere inedite di coreografi emergenti e affermati della danza d’autore europea e ha dato spazio a sperimentazioni performative ibride tra teatro, arti visive, musica e danza. Vince nel 2017 il Progetto Europeo Performaction.

La terza edizione di VISIONARIA - Azioni performative di drammaturgia contemporanea ha come titolo ATTO#2 SuperEva è un filo d’erba e avrà luogo a Bra (CN) il 12 ottobre 2024, nelle splendide location di Palazzo Mathis.

IL PROGRAMMA

Sabato 12 ottobre, l’evento vedrà il susseguirsi di varie performance concatenate tra loro.

Inizio ore 17.00 con una performance della compagnia di Monica Secco, impegnata in spettacoli e performance dal 2016, che vedrà in scena la sua ultima composizione, in Piazza Caduti della Libertà.

La mostra continuerà all’interno delle stanze di Palazzo Mathis, in cui ci si potrà immergere tra le installazioni viventi di SuperEva è un filo d’erba con opere performative e fotografie di Monica Secco: in ogni stanza del palazzo i/le performer racconteranno un’emozione, in un percorso immersivo ed esplorativo.

Il pubblico sarà guidato a compiere vere e proprie azioni in relazione allo spazio/performer. Alla fine della mostra è previsto un aperitivo con l’artista Monica Secco.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a info@artemovimento.org o chiamare il numero 3349138721. È necessario prenotarsi all’evento fino a sabato 11 ottobre. All’ingresso è previsto un contributo associativo di 10€