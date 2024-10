Incantesimi e magie a tavola con la Cena Animata di "LoaWarts": appuntamento venerdì 1 novembre

È la grande novità dell'edizione 2024 di "LoaWarts", il raduno dedicato ad Harry Potter che si terrà a Loano dal 26 ottobre al 3 novembre grazie all'organizzione del Centro Culturale Polivalente e di Fipe Confcommercio Loano in collaborazione con Genova Dreams e con il patrocinio del Comune loanese (tutte le info su www.viviloano.it ). Parliamo della Cena Animata a tema dedicata al maghetto più famoso del mondo, in programma venerdì 1 novembre nella Sala Luna Rossa del Loano 2 Village.

L’atmosfera della cena sarà interamente ispirata alla scuola di magia più famosa del mondo. Gli ospiti verranno accolti in una sala con lunghe tavolate decorate per rappresentare le quattro Case: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero. A capotavola, i professori di Hogwarts presiederanno la serata, pronti a intrattenere i partecipanti con giochi e incantesimi, proprio come se ci si trovasse nel magico castello. Per una sera, tutti i presenti si sentiranno parte di questo mondo fantastico, immersi in un’ambientazione che evocherà perfettamente lo spirito della saga. Luci soffuse, candele e decorazioni dettagliate contribuiranno a rendere questa cena un evento memorabile.

Durante la serata, i “professori” non si limiteranno a sedersi a tavola. Saranno loro i protagonisti dell’intrattenimento: con trucchi di magia, giochi e quiz a tema Harry Potter, intratterranno gli ospiti di tutte le età, coinvolgendoli in attività divertenti e inaspettate. I bambini, in particolare, saranno entusiasti di vivere questa esperienza interattiva, mentre gli adulti si godranno la compagnia e l’atmosfera incantata.

Oltre all'intrattenimento magico, la cena offrirà anche un menù studiato nei minimi dettagli. Gli ospiti potranno gustare un antipasto, un primo, un secondo, dolce, caffè, acqua e una bottiglia di vino ogni tre persone, per un pasto ricco e abbondante a cura degli chef di Loano 2. Un'occasione perfetta per vivere una serata speciale, in cui la cucina e la magia si incontrano.

La Cena Animata a tema Harry Potter è aperta a grandi e piccini. I bambini fino a 2 anni potranno partecipare gratuitamente, mentre per gli adulti il costo della serata è di € 60,00. I bambini fino ai 12 anni potranno partecipare al prezzo ridotto di € 40,00.

La prenotazione è obbligatoria vista la popolarità dell’evento e il numero limitato di posti. Partecipare alla Cena con i Professori non sarà solo un’occasione per divertirsi, ma anche per regalare ai più piccoli un’esperienza indimenticabile che resterà nei loro ricordi per molto tempo.

Nelle varie giornate di "LoaWarts" sarà inoltre possibile incontrare a cena i professori per scattarsi un selfie oppure chiedere un autografo sul proprio book: è infatti possibile prenotare un momento in loro compagnia tra incantesimi e magie.

L'edizione 2024 di "LoaWarts", rivisitata e ulteriormente migliorata rispetto al successo del 2023, scatterà dai Giardini San Josè Escrivà: lì saranno presenti il Villaggio Magico con le sue 30 botteghe interamente a tema e un'area dedicata allo street food. L'evento però riguarderà l'intero paese, da levante a ponente, ricreando nelle piazze e nelle vie loanesi tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Il centro storico sarà suddiviso nelle case della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts. Le strade, ma non solo, saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche i negozi si "vestiranno" degli stessi colori.

Molti saranno gli spettacoli proposti e tanti saranno gratuiti: Scuola di Magia, Caccia al tesoro, Falconeria, Ballo magico, Librerie Magiche, Disco Magic, Truccabimbi, Baby Magic Dance, Trenino magico, Cene Animate, Tarocchi, Divinazioni e Rune, Spettacoli Teatrali, Esibizione aerea, Scacchi, Parate e Spettacoli Itineranti e molto altro ancora.

Il calendario completo e tutte le info sulla manifestazione sono disponibili su www.viviloano.it

Sarà possibile acquistare i biglietti online o presso i punti vendita: Foto Pieffe - Corso Europa, 19 - Loano; Bar Rino - Corso Roma, 200 - Loano.

