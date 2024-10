Coldiretti Cuneo pronta alla venticinquesima edizione della Fiera Nazionale del Marrone

Sulla griglia di partenza la 25esima edizione della Fiera nazionale del Marrone a Cuneo, appuntamento irrinunciabile dell’autunno cuneese, che farà luce sulle eccellenze agroalimentari locali, a cominciare dalla Castagna Cuneo IGP, fra colori, profumi e gusti di stagione. Presenti anche quest’anno Coldiretti e decine di aziende agricole del circuito Campagna Amica, che porteranno nel cuore cittadino una ricca proposta di attività ed esperienze per tutti i gusti.

Si incomincia mercoledì 16 ottobre con il convegno “Castanicoltura: l’evoluzione tra mercato e valorizzazione” in programma alle ore 14 nella Sede provinciale della Coldiretti a Cuneo, per discutere, con l’intervento di esperti del settore, il futuro di una produzione altamente ancorata alla tradizione delle vallate cuneesi, fra tendenze in atto e nuove opportunità all’orizzonte.

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre andrà in scena, come da tradizione, il mercato Campagna Amica in piazza Galimberti con una quarantina di aziende agricole del circuito, non solo cuneesi ma anche astigiane, torinesi, liguri ed emiliane, che proporranno il meglio delle loro produzioni agricole, fresche e trasformate.

Nel suo stand istituzionale in piazza Galimberti Coldiretti ribadirà l’urgenza di rendere esplicite e chiare le indicazioni dell’origine in etichetta per tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Unione europea, per porre fine all’inganno dei cibi stranieri spacciati per italiani grazie a trasformazioni anche minime avvenute sul territorio nazionale: tutti i visitatori potranno firmare la petizione #nofakeinItaly, che ha sinora raccolto 300.000 firme.

Sempre in piazza Galimberti il padiglione della ristorazione curato da Coldiretti e Confartigianato ospiterà le eccellenze del territorio trasformate in piatti da gustare per un’irresistibile full immersion nei sapori autunnali a base di tipicità della Granda, espressione della biodiversità che gli agricoltori Campagna Amica ogni giorno si impegnano a preservare.

Ai Giardini Fresia (ex zoo) Coldiretti, in collaborazione con l’ARAP e l’Associazione Piccoli Animali, allestirà la grande fattoria degli animali, visitabile dalle scolaresche nella giornata di venerdì 18 e dalle famiglie sabato 19 e domenica 20, dalle ore 10 alle 19.

Tanti e curiosi i laboratori didattici in programma ai Giardini Fresia, realizzati dalle fattorie didattiche di Campagna Amica: venerdì ospiteranno i bambini delle scuole cuneesi, mentre durante il weekend, dalle 15 alle 17, saranno aperti a tutte le famiglie con attività di sensibilizzazione ed esperienze pratiche per scoprire l’orto e le sue stagioni, per avvicinarsi alla filiera dei cereali dal chicco al biscotto, per conoscere il mondo dei formaggi e quello del miele. Per partecipare ai laboratori è richiesta la prenotazione, fino ad esaurimento posti (telefono: 366 5752531, email: eca.cn@coldiretti.it).

“A Cuneo per la Fiera del Marrone porteremo con orgoglio uno spaccato di mondo contadino autentico e tenace, fatto di valori e storie, un mondo attento alla qualità, alla salute e all’ambiente. Cuneesi e visitatori potranno apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Cuneo e non solo” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.