Torna in tv Romano Gaiero, andato in pensione con 'quota 100': deve restituire oltre 60mila euro per aver vendemmiato

"Chi lavora onestamente è sempre costretto a pagare. Faccio appello a chi vorrà prendersi a cuore questa situazione, che non riguarda solo me, perché è un'ingiustizia".

Così Romano Gaiero, fariglianese classe 1958, è intervenuto alla trasmissione "Fuori dal Coro", condotta su Rete4 da Mario Giordano, nella puntata di mercoledì 23 ottobre.

La disavventura del signor Gaiero, che avevamo intervistato in precedenza, inizia quando, dopo anni di lavoro all'ex Ipa di Pianfei, raggiunge in pensione con “quota100” a giugno del 2020.

Dopo aver vendemmiato, per circa una settimana per un vicino di casa, nelle stagioni dal 2020 al 2022, l'INPS gli chiede di restituire circa 63mila euro.

La legge, infatti, prevede che chi va in pensione con "quota 100" debba osservare il principio di non cumulabilità dei redditi derivanti da lavoro dipendente, a prescindere dall'ammontare del compenso fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia; mentre è consentito avere redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro i 5 mila euro lordi annui.

"Non ho lavorato più di una quindicina di giorni totali, - ci aveva detto Gaiero - guadagnando 900 euro in tre anni, ma ora mi chiedono di restituire una cifra davvero spropositata. Da pensionato tranquillo sono stato catapultato in una situazione di "non pensionato" e quindi non sono più nulla; c'è disperazione, rabbia, incertezza verso il futuro. Le preoccupazioni per questa cifra che mi pende sulla testa mi hanno debilitato nello spirito e nel fisico".

Il caso di Gaiero era stato ripreso anche nella trasmissione "L'aria che tira", in onda su La7 e ora il suo caso è tornato in tv.

"L'Inps mi sta chiedendo di restituire dei soldi che non ho rubato che che qualcuno mi ha regalato, ma il frutto di 40 anni di contributi che ho sempre versato lavorando" - ha evidenziato Gaiero.

Nel 2022 gli erano state sospese le ultime quattro mensilità di pensione, e ora, mensilmente, riceve i MAV per i versamenti.: " Faccio appello a chi vorrà prendersi a cuore questa situazione, che non riguarda solo me, perché è un'ingiustizia".