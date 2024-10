Corrado Leone and Friends e Rotary Club Mondovì: un trionfo di generosità

"È stato un successo. Grazie ai musicisti, che sono stati spettacolari. Tutto il club è stato felice ed entusiasta della serata, la Corrado Leone and Friends è stata brillante e coinvolgente, anche dopo 2 ore di spettacolo sono riusciti a coinvolgere tutto il pubblico. Sono felice di averli scelti per promuovere il nostro service. Tutti i soci e non solo ci hanno ringraziati e fatto i complimenti, è stato un evento meraviglioso. Come ho detto nel discorso di saluto, la partecipazione del pubblico a questa iniziativa è stata eccezionale, la città ha risposto in modo eccellente, anzi purtroppo abbiamo dovuto mandare via delle persone anche perché era già tutto sold out 20 giorni prima del concerto. La città risponde con entusiasmo quando c'è da fare del bene, ringrazio anche il Comune per aver partecipato e averci portati i saluti e i ringraziamenti - dichiara Silvia Tonelli, presidente del Rotary Club Mondovì -. Sono davvero felice del risultato e sicuramente anche il pubblico ha fatto la sua parte in maniera vivace e calorosa. Il rotary fa per il territorio, siamo attenti alle esigenze che ci sono al giorno d'oggi, in un mondo sempre più complesso, siamo attenti alle istanze dei contesti che ci circondano. Ci tengo a fare sia a nome del club, sia a nome mio, un ringraziamento a 360 gradi. Grazie innanzitutto musicisti che hanno detto subito si, e poi al pubblico, per me è stato un regalo, più di così non potevo e non potevamo ricevere. Ce l'abbiamo fatta".