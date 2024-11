Esperienze in Giallo a Fossano: a Ernesto Maria Volpe il “Segnalibro d'oro” [FOTO E VIDEO]

È Ernesto Maria Volpe da Salerno il vincitore della XXVII edizione del concorso “Esperienze in Giallo”, il concorso letterario nato a Fossano e riservato a racconti inediti di trama gialla o noir.

Ha sbaragliato 200 autori e si è aggiudicato il “Segnalibro d’oro” e un premio in denaro con il racconto dal titolo “Thaolonis, ambientato nel futuro: "Un futuro non distopico né utopico, ma normale in cui però è possibile tornare indietro nel tempo rivivendo un'ora del proprio passato", commenta l'autore.

Guarda il video:

Le premiazioni si sono tenute ieri sera, sabato 9 novembre, nella chiesa del Gonfalone della città degli Acaja.

Grazie all’appassionato e competente lavoro della prima giuria, composta da venti appassionati lettori fossanesi, la rosa si era già ridotta a quattro testi. Poi la giuria finale composta da giornalisti, docenti e scrittori (Alberto Sinigaglia, Cristina Bragaglia, Margherita Oggero, Bruno Gambarotta, Walter Lamberti, Beppe Mariano, Maurizio Matrone, Gianni Menardi e Roberto Riccardi) ha decretato il vincitore assoluto. La motivazione: "Il colpo di scena lo senti sin dall’inizio e incatena il lettore. Non ci sono commissari o investigatori, ma come in ogni giallo che si rispetti c’è il colpevole che si rivela sorprendentemente proprio nelle ultime righe".

Soddisfatto il patron del premio Enrico Serafini: “Quest'anno il livello dei racconti era molto alto. Il vero premio, forse il più ambito per gli scrittori, lo ricevono tutti e quattro i finalisti. I loro racconti sono stati riuniti e pubblicati nel volume ‘Sulla piazza del giallo’ disponibile nelle librerie fossanesi e poi anche in versione ebook scaricabile dal nostro sito internet”.

I QUATTRO FINALISTI

Oltre al vincitore Ernesto Maria Volpe con il racconto “Thaolonis", gli altri finalisti che hanno ottenuto la pubblicazione nel volume "Sulla piazza del giallo" sono: Michele Barbera (L'inganno dello scirocco), Antonio Barbaro (Il fumo negli occhi) e Paolo Botti (Buia è la luce).

GIALLI DI CLASSE

Da 27 anni il concorso nato a Fossano continua a coinvolgere appassionati scrittori e lettori. E lo fa per diffondere l’amore per la scrittura, sia ai grandi, sia ai piccoli. La cerimonia di premiazione di Esperienze in giallo è stata anche l’atto finale del progetto “Gialli di classe” rivolto agli alunni delle classi quarta Primaria dei comprensivi Sacco, Paglieri, Augusta Bagiennorum e della scuola San Domenico.

Sono 380 i bambini e 21 le classiche hanno partecipato quest’anno, guidati dai loro insegnanti e dall’associazione Esperienze, per un progetto a tappe che li ha trasformati in giovani scrittori, sotto la guida attenta della scrittrice ed editrice Isabella Salmoirago che li ha incontrati e guidati.

Nel corso della serata è stato presentato il libro “Gialli di Classe” che racchiude i racconti e le foto degli autori ed è stato impreziosito dalle illustrazioni di Sandra Fea.

Soddisfatta la dirigente scolastica Arnaudo: "Un piacere e un grande onore essere qui. Grazie a tutta l'organizzazione. In un momento in cui le scuole sono piene di tecnologie e discipline stem, avete dato spazio alla letteratura creativa".

Per l'amministrazione erano presenti il sindaco Dario Tallone, con le assessore Donatella Rattalino e Cinzia Cuzzilla.

Sul palco è intervenuto anche Gian Carlo Fruttero, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano: "Importantissimo il coinvolgimento delle scuole. Come già anticipato, nel 2025 la Fondazione CRF erogherà 2,6 milioni al territorio, di cui ben 531 mila euro al settore Arte, attività e beni culturali".