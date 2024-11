Ecco la neve in alta quota: imbiancato il Santuario di Sant'anna di Vinadio

Come da previsioni, è arrivata la neve in alta quota.

Sempre suggestive le immagini che arrivano dalla webcam del Santuario di Sant'Anna di Vinadio, in alta Valle Stura. Il santuario più alto d'Europa (2.035 metri di altitudine), meta di tanti pellegrinaggi a piedi e in bici, è ammantato di bianco.

Secondo Datameteo per la giornata di oggi, martedì 12 novembre, sono previste precipitazioni diffuse sull'arco alpino occidentale e sulle alpi Marittime sin dalle prime ore del mattino, con nevicate che scenderanno di quota fino agli 800 m su cuneese, localmente anche più in basso. Altrove oltre i 900/1000m. Accumuli sui 10/15 cm. Piogge da moderate a deboli al di sotto di tali quote e nelle aree pedemontane occidentali, in diminuzione di intensità e accumuli andando da ovest verso est. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio e graduale miglioramento a seguire.

Neve anche al Santuario di Castelmagno, a quota 1760 metri, in alta valle Grana.

***

Neve ad Acceglio, in Val Maira:

***

Neve ad Argentera sulla statale 21, in Valle Stura:

***

Neve a Bagnolo Piemonte, frazione Montoso:

***

Neve a Crissolo, dal rifugio Pian della Regina:

***

Neve a Limone Piemonte, Riserva Bianca:

***

Neve a Oncino, Borgata Serre:

***

Neve a Sampeyre, valle Varaita:

***

Neve a Valdieri dal rifugio Livio Bianco, Valle Gesso: