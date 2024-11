Ripristino manti stradali, il sindaco di Roburent: "Grazie alla Provincia per l'intervento e la collaborazione sinergica"

Gentile direttore,

In un momento storico in cui si critica impietosamente le istituzioni e ogni sforzo risulta dovuto, ritengo corretto evidenziare il grande lavoro logistico di diversi attori impegnati sul territorio provinciale, sia a livello politico che strettamente tecnico. In occasione del ripristino dei manti stradali provinciali nel Comune di Roburent, si è integrata una serie di asfalti comunali e di proprietà private che, realizzata simultaneamente, ha contribuito a migliorare l’estetica generale del paesaggio e ha permesso un minimo di risparmio sia per le casse comunali, sia per i privati che hanno aderito ai lavori, in virtù della presenza in loco delle macchine operatrici.

Tutto ciò, sebbene sia poco comprensibile agli occhi degli esterni, ha avuto a monte un grande lavoro di organizzazione e dialogo continuo. La lotta contro la mancanza di risorse dell’Amministrazione Provinciale, guidata dal Presidente Luca Robaldo, è tristemente nota, voglia quindi giungere al Presidente stesso, al Consigliere Pietro Danna, al Responsabile provinciale del reparto tecnico, Giuseppe Dotta, al Responsabile settoriale Mauro Porta, al Responsabile Tecnico Saisef, Diego Marenchino ed alle maestranze che hanno eseguito i lavori, il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale di Roburent, per la impeccabile risultanza della collaborazione.

Le strade, siano esse di competenza Comunale o Provinciale, necessitano di manutenzioni continue ed incessanti, la vegetazione tende a riprendersi ciò che le è stato tolto e nei periodi di grandi precipitazioni sia piovasche che nevose, la caduta di rami o addirittura di fusti, incide sulle finanze pubbliche attraverso interventi mirati di ripristino della sede stradale.

La prevenzione è la cura. In collaborazione con l’ente Provinciale, il Comune di Roburent, già attraverso una ordinanza specifica, ha intenzione di iniziare un percorso di taglio arbustivo deciso in sinergia con i privati, possessori dei terreni immediatamente a ridosso delle vie di comunicazione al fine di ottimizzare le spese sopra esposte. Continuerà dunque la felice ed auspicabile continuità del lavoro congiunto.

Il sindaco di Roburent

Emiliano Negro