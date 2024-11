“Il prestigioso Politecnico di Torino ha una sede nell’antica Città universitaria di Mondovì”

Gentile direttore,

Nell’anno 1990 il Politecnico di Torino, con il Rettore ZICH, ha portato una sua sede nell’antica città Universitaria di Mondovì, riconoscendo in tal modo il valore storico e scientifico di quella città che nel 1719 subì la chiusura della sua Università da parte del re Vittorio Amedeo II, a seguito della guerra del sale, dopo circa 160 anni di attività, con il rilascio di quasi 2200 lauree.

Indubbiamente la scelta del 1990 del Poli di Torino ha voluto onorare la memoria di tale illustre passato. Oggi, anno 2024, il Poli Monregalese è attivo col 1° anno di Ingegneria e sono in arrivo, per l’anno accademico 2025-2026, dei corsi triennali professionalizzanti, atti a rilasciare non una laurea nel senso tradizionale, ma una LAUREA professionalizzante, anche se fine a stessa, nei settori edilizio, l’agroalimentare, forestale, professioni tecniche industriali e dell’nformazione (D.M. n. 446 del 12.08.2020).

Purtroppo l’iter Universitario Monregalese di questo nuovo secolo è stato molto tormentato, perché dopo il successo, con circa 1100 studenti iscritti, tra il secondo corso di laurea piemontese in ARCHITETTURA e quello di INGEGNERIA, per merito soprattutto della illuminata ProRettrice Prof.ssa Vera COMOLI, nel 2010 il Poli Monregalese è stato chiuso, dopo la tragica morte della sua istitutrice Prof.ssa COMOLI, sotto la direzione del Rettore PROFUMO del Politecnico di Torino.

In realtà tale chiusura fu illegittima, perché Mondovì, come Urbino, erano state finanziate nel 1998 dallo Stato Italiano come Città Universitarie.

Fortunatamente il Rettore SARACCO prima, 5 anni fa, e l’attuale Magnifico RETTORE Prof. Stefano CORGNATI insieme ai Sindaci di Mondovì ADRIANO e ROBALDO, hanno provveduto a programmare il rilancio del POLI Monregalese. In quest’opera di rivalutazione dell’antica Città Universitaria di Mondovì ha avuto un ruolo importante il Chiar.mo Prof. Paolo FINO, che è l’attuale responsabile della Sede Monregalese del POLI.

Il futuro quindi sembra riservare per Mondovì un buon successo, anche se il numero di 1100 studenti non potrà certo essere raggiunto con i corsi di laurea professionalizzante. Per questo motivo il COMITATO per il PoliScientifico di Mondovì Città Universitaria ha proposto ed insiste col proporre un Corso di Laurea tradizionale allo scopo preciso di offrire agli studenti un’ulteriore opportunità sul territorio e , in tal modo, anche aumentare il numero di studenti universitari.

Perché non puntare su di un minimo numero di 1000 studenti universitari? Consideriamo che l’Università di Urbino, nata nel ‘500 come Mondovì, conta oggi circa 15000 universitari, nonostante il numero di cittadini di Urbino sia inferiore.

Ex sen. Luciano Lorenzi

Presidente del COMITATO per il PoliScientifico di Mondovì Città Universitaria