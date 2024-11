Dogliani, anno intenso per la filarmonica "Il Risveglio" in festa: con tre nuovi ingressi tra le fila

Dopo un anno caratterizzato da un’attività intensa e ricca di soddisfazioni fatta di scambi, concerti prestigiosi, la Filarmonica “Il Risveglio” ha festeggiato S. Cecilia domenica 24 novembre, con tanta voglia di condividere un momento simbolico per i componenti della banda musicale in cui, come da tradizione, non sono mancati convivialità e momenti di riflessione.



È stata un’occasione infatti in cui si sono ripercorsi i momenti saglienti dell’attività svolta durante l’anno in corso, tra cui segnaliamo il concerto tenuto in San Domenico ad Alba insieme al locale Coro del Liceo Musicale “L. Da Vinci”, il concerto a Gattinara (VC) ed il concerto condiviso con la banda locale e la banda musicale di Cameri (NO) tenutosi a Bruzolo (TO) e conclusosi con l’esecuzione di una marcia a bande riunite. Da ricordare anche “Che musica ragazzi” ovvero tre giorni intensi tenuti dal M° Filippo Ledda che ha saputo coinvolgere oltre 120 ragazzi dell’oratorio, oltre a lavorare con la banda giovanile ed a tenere a battesimo la banda junior, ovvero quella costituita dai ragazzi che frequentano la scuola Primaria.



La ricorrenza della Santa Patrona della Musica è stata anche l'occasione per consegnare il diploma di Socio Onorario a Claudio Demaria per la fattiva vicinanza dimostrata da lunghi anni e il riconoscimento a Gianfranco Caraglio e Alberto Bongioanni, rispettivamente per i 30 ed i 10 anni di appartenenza al “Risveglio”. La giornata è stata anche l’occasione per ufficializzare l’inserimento in organico di diciassette giovanissimi strumentisti già componenti della banda giovanile dell’associazione e frutto del progetto “Banda? Elementare!” lanciato nel 2019. Si tratta di Vittoria Barbiero (flauto), Caterina Bonino, Paolo Iberti, Emma Orlando e Fabio Provera (clarinetto), Filippo Demaria, Oumar Mara e Caterina Mozzone (sassofono contralto), Leandro Frongia (sassofono baritono), Corrado Manera (tromba), Greta Balbi e Gabriele Sappa (corno), Giovanni Allocco e Lorenzo Baudino (euphonium), Laura Cazac, Valentino Rullo e Matteo Sappa (percussioni). A loro è stato consegnato un attestato di merito. Con questi ingressi la formazione doglianese può vantare un organico di una cinquantina di componenti.



Quindi una giornata memorabile che ha visto la Filarmonica sfilare per le vie del paese accompagnata dagli applausi dei doglianesi e la presenza massiccia dei genitori e sostenitori al pranzo sociale, grazie ai quali è stato possibile attivare il progetto sopracitato.

Ora continueranno le prove in vista del Concerto di Natale 2024 che si terrà domenica 22 dicembre nella Sala Polivalente e che vedrà come protagonista il tenore Michelangelo Pepino che eseguirà alcune famose arie d’opera.



Per informazioni sull’attività della banda visitare il sito internet https://ilrisveglio.altervista.org/ e l’omonima pagina Facebook. Si ricorda inoltre che è possibile ascoltare le esecuzioni più significative sull’apposito canale YouTube oppure direttamente sul sito.