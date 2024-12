Confartigianato Cuneo accende il “Bosco di Natale in Città” [VIDEO]

Appuntamento imperdibile a Cuneo sabato 7 dicembre. Arriva su piazza Europa “Magia Artigiana del Natale” l’iniziativa di Confartigianato Imprese Cuneo per regalare gioia e serenità alla comunità con la partecipazione delle imprese dell’area alta del capoluogo.

L’appuntamento, organizzato con il sostegno della Fondazione CRC e il patrocinio del comune di Cuneo, ha visto la collaborazione di Dotta vivai, Fablab Cuneo ed è inserita nella programmazione dell’evento cittadino “Illuminatale”.



Alle ore 16,30, alla presenza di autorità, amministratori e rappresentanti del mondo economico locale, prenderà vita il Bosco di Natale in Città, con un grande albero addobbato di palline colorate nel verde coreografico allestito all’interno della fontana della piazza. Qua e là spiccheranno bianche slitte trainate da renne creando un’atmosfera di particolare suggestione. Le sagome in polistirolo sono state realizzate dal FABLAB Cuneo, un laboratorio tecnologico ad alto valore formativo creato all’interno di Confartigianato Cuneo e rivolto principalmente alle nuove generazioni.L’accensione dell’Albero sarà accompagnata dalla musica de “I Polifonici del Marchesato” e, a seguire, insieme a Babbo Natale si potranno gustare cioccolata calda e panettone.Sono oltre una ventina le attività artigianali e commerciali dei quartieri vicini a piazza Europa, (corso Giolitti, via XX Settembre, corso S. Santarosa, via Bassignano), ad aver aderito all’appuntamento. Ad ognuna Confartigianato Cuneo consegnerà un kit natalizio comprendente un adesivo da applicare sulla vetrina, un alberello in polistirolo, una cartolina sulla quale ogni bambino potrà scrivere le sue richieste a Babbo Natale, un coupon grafico da ritagliare per costruire un alberello natalizio e la tradizionale cassetta nella quale verranno imbucate le letterine indirizzate al Polo Nord.