Alba: riattivazione trasporto scolastico da corso Enotria alla media Pertini

Da lunedì 27 gennaio verrà ripristinato il servizio di trasporto pubblico diretto alla scuola Pertini per gli studenti provenienti da corso Enotria 44, che era stato interrotto a causa dei lavori in corso.

L’anticipo di tale corsa scolastica rispetto al termine dei lavori su corso Enotria è stato possibile grazie alla pronta disponibilità dimostrata dal gestore Grandabus che nei giorni scorsi, insieme all’amministrazione comunale, ha testato un percorso alternativo per fare in modo che gli alunni interessati possano raggiungere la scuola.

Nello specifico la corsa scolastica partirà da corso Enotria 44 alle ore 7.20, e transiterà in piazza Cristo Re dove ci sarà la coincidenza e relativo trasbordo degli studenti sulla corsa diretta all’Istituto Scolastico Pertini in via Carlo Cencio.

La corsa di ritorno in partenza dalla scuola Pertini alle 13.38 effettuerà la fermata in corso Enotria 44 alle ore 13.49 transitando per via IV Novembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Autostazione di piazzale Dogliotti in Alba al numero 0175/478.811 (interno 109).