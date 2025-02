Strada del Cabanone a Ceva: concluse le asfaltature, presto il ripristino del dosso

Si sono conclusi mercoledì 12 febbraio i lavori di asfaltatura di Strada del Cabanone. L’intervento ha permesso di rimettere a nuovo il manto stradale sull’intero tratto viario, coinvolgendo una superficie pari a 1925 mq.

I lavori confermano l’impegno profuso dall’amministrazione nel tutelare la sicurezza stradale e nell’apportare migliorie alla città.

Durante i lavori si è verificato un inconveniente riguardante il dosso installato come dissuasore di velocità. Il problema, segnalato da alcuni cittadini, è stato prontamente preso in carico e verrà risolto nei prossimi giorni, così da ripristinare una viabilità sicura.

“L’intervento di asfaltatura ha rappresentato un’azione concreta per migliorare la viabilità e la sicurezza di Strada del Cabanone, restituendo ai cittadini una strada più efficiente e funzionale. Parallelamente, abbiamo preso subito in carico la segnalazione riguardante il dosso e ci siamo attivati per risolvere la criticità già nei prossimi giorni, garantendo una circolazione fluida e sicura," dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Fabio Ferrero.

“I lavori hanno reso Strada del Cabanone più sicura e più bella di prima, questo dimostra ancora una volta come le opere di asfaltatura siano di imprescindibile importanza per un ente comunale, un impegno nei confronti dei cittadini. Allo stesso modo, nostro dovere primario come amministratori è ascoltare i cittadini quando qualcosa fa storcere il naso e sicuramente quanto emerso sul dosso rientra in questa casistica”, commenta il primo cittadino, Fabio Mottinelli. “Ci siamo adoperati affinché il ripristino del suddetto dosso entro l’altezza prevista avvenga tempestivamente, anzi ringraziamo tutti coloro che si sono interessati al problema. La nostra azione si fa ancora più incisiva laddove supportata dal concreto interesse dei cebani”.