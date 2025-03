Domeniche a teatro, nuovo appuntamento a Savigliano

Nuovo appuntamento con le “Domeniche a teatro” al Milanollo, la rassegna di spettacoli rivolta ai più piccoli, organizzata da Piemonte dal Vivo insieme alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

Domenica 16 marzo – alle 15.30 e alle 17.30 – arriva “L'usignolo e l'imperatore”, spettacolo ispirato a “L'usignolo” di Andersen.

«Il grande imperatore della Cina – raccontano gli organizzatori – scopre che la meraviglia più invidiata al mondo è il canto di un usignolo che vive nel suo immenso giardino reale. Quando finalmente ascolta quel canto, si commuove di tanta bellezza e fa rinchiudere l’usignolo nel suo palazzo reale, così da poterlo ascoltare a suo piacere. Un giorno, però, gli viene offerto in omaggio un uccellino meccanico capace di cantare a comando con perfezione inaudita. Il nuovo arrivo soppianta l’usignolo che vola via, senza fare più ritorno. L’uccellino meccanico, con la sua ripetuta perfezione, non riesce però a colmare la nostalgia dell’imperatore per l’usignolo». «Il grande Imperatore – proseguono – si ammala così di una tristezza inguaribile che lo porta sul punto di morire, quando improvvisamente l’usignolo torna a fargli vista cantando per lui da una finestra. L’imperatore ritrova in quel canto e in quel gesto di sincera amicizia il gusto per la vita e per una bellezza autentica».

Il prossimo appuntamento sarà il 13 aprile, quando andrà in scena “Il racconto dell'isola sconosciuta”.

I biglietti (ingresso unico a 6 euro) sono in vendita presso l’Ufficio Cultura del Comune di Savigliano, a palazzo Taffini, oppure online su vivaticket.it. Per informazioni contattare lo 0172.710235/710222 o scrivere a cultura@comune.savigliano.cn.it .