Domenica 16 marzo appuntamento alle 14,45 al Castello della Manta per il primo dei 6 incontri del progetto “FAI sport…arte”

Dopo la visita dell’antico maniero e dei suoi affreschi unici, i partecipanti saranno accompagnati in una passeggiata intorno al castello, dal giardino per la via della boschina sino al Ciuchè, attraversando un tratto dell'antico borgo di Manta fino a raggiungere un belvedere collinare da cui ammirare il castello e il panorama circostante. La camminata si sviluppa su un percorso misto non adatto ai passeggini ma perfetto per le famiglie, è infatti un’occasione per vivere l’arte in maniera divertente e coinvolgente godendo di un’esperienza singolare che unisce storia, cultura ed attività fisica all’aperto in un contesto naturalistico suggestivo, la riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO.

“FAI sport… con arte” è un progetto ideato dall’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia e dal Castello della Manta, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo. È la prosecuzione della collaborazione nata con il progetto denominato “Vie di Natura e Cultura”, teso a promuovere il cammino su percorsi naturalistici e sentieri antichi; non solo passeggiate culturali e trekking, ma un progetto articolato che offre visite a tema e incontri dedicati alle connessioni tra ambiente, salute e identità dei luoghi. L’iniziativa offre un’esperienza consapevole che unisce storia, arte, natura, territorio e cura del sé attraverso una pratica, il cammino/fitwalking, semplice, divertente, salutare, in connessione con l’ambiente, in un contesto culturale di pregio: alla visita del Castello si unisce la camminata in collina, accompagnata o in autonomia, su due percorsi suggestivi e panoramici alla portata di tutti.

L’iniziativa ha l’ambizione di promuovere l'attività fisica attraverso un approccio culturale, sottolineando come il benessere psicofisico e ambientale siano interconnessi.

Al primo del 16 Marzo seguiranno ulteriori 5 appuntamenti:

30 marzo

13 e 27 aprile

11 e 25 maggio

I visitatori riceveranno in omaggio una borsa-zaino personalizzata.

Per informazioni e prenotazioni:

www.faisportconarte.it

https://fondoambiente.it/eventi/fai-sport-con-arte