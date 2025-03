Venerdì 28 marzo , alle ore 21 presso l'auditorium Borelli di Boves, torna l'appuntamento mensile con i viaggi di Totem e Tabù.

Una serata particolare in cui Albino e Carmen Pellegrino ci raccontano le loro avventure in un periodo temporale ampio, iniziando dalle nostre montagne, ai loro viaggi per il mondo come cicloturisti e raccontando un lungo periodo di volontariato a Goma , città in Congo al confine con il Ruanda. Testimonieranno l'emergenza umanitaria vissuta nel 2012.