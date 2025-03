Al via “Paradriving Piemonte 2025 - ruote e zoccoli” per superare la disabilità a cavallo

Un’avventura di inclusione e passi di libertà: è il leitmotiv del “Paradriving Piemonte 2025 - ruote e zoccoli”, promosso dall’associazione “Le Terre di Wendy” equitazione e riabilitazione di Caraglio e dal Centro Ippico Equi Maresco di Savigliano.

Si tratta di un viaggio in carrozza che si svolgerà dall’1 al 5 aprile e porterà una piccola “carovana” da Cuneo a Torino con tante tappe intermedie, inframmezzate dalle pause pranzo.

La prima parte del percorso verrà svolta nel parco fluviale per poi proseguire su strade secondarie e in alcuni tratti lungo l’Antica Via Reale dei Savoia, nel pieno rispetto della sicurezza e del benessere di cavalli e passeggeri.

Quello che viene richiesto ai paesi ospitanti è di creare un momento di accoglienza all’arrivo delle carrozze e di saluti il giorno successivo, al momento della partenza, per dare visibilità e validare lo sforzo e l’impegno dei drivers, dei cavalli e soprattutto dei passeggeri.

Inoltre, le realtà amministrative e territoriali (comuni, consorzi, associazioni) avranno il compito di individuare le persone con disabilità e rispettivi caregivers che viaggeranno insieme fino alla tappa successiva dove lasceranno il posto, se vorranno, ad altri partecipanti.

Questa iniziativa unica, dedicata alla promozione dell’inclusione attraverso lo sport equestre, si prefigge di coinvolgere ragazzi con disturbi dello spettro autistico e disabilità mentale e intellettiva in un viaggio di oltre 100 chilometri attraverso il suggestivo paesaggio piemontese, offrendo l’opportunità di vivere esperienze ad alto impatto emotivo.

L’obiettivo, oltre alla sensibilizzazione sui temi di disabilità e inclusione, sarà avvicinare i ragazzi diversamente abili al Paradriving, una disciplina olimpica dedicata ai portatori di disabilità, che attraverso l’uso della carrozza e di aiuti specifici per ogni patologia possono competere con i non portatori di handicap.

Il Paradriving è contagioso, come i sorrisi e la gentilezza.

Tappe del viaggio

Ecco il programma completo del “Paradriving Piemonte 2025 - Ruote e zoccoli”, un’avventura d’inclusione e passi di libertà (gli orari sono indicativi e potrebbero variare):

martedì 1° aprile: ore 9 Cuneo, partenza dal Baladin (piazza Foro Boario); dalle 12 alle 14 Castelletto Stura, Circolo A.C.L.I. (via Cuneo); ore 17.30 Fossano, centro ippoterapico Caramatti;

mercoledì 2 aprile (Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo): ore 11.30 a Genola dalle scuole (via san Ciriaco); dalle 12 alle 14 Genola dal teatro della carne (via Garetta); ore 16.30 Savigliano, piazza Santa Rosa, Equi Maresco Spettacolo circo Fuma che N’duma (via Maresco, 18);

giovedì 3 aprile: ore 9 Savigliano, piazza Santa Rosa; ore 11 Marene in piazza, dalle 12 alle 14 presso il Ramè (via Tetti Magna Rame); ore 17.30 Bra, piazza Caduti Nassiriya, ore 19 presso i cavalieri del Bandito (piazza Giovanni Arpino);

venerdì 4 aprile: ore 10 Caramagna; dalle 12 alle 14 Carmagnola, Convento di San Grato; ore 18 Santena, Centro ippico (via Tetti Agostino);

sabato 5 aprile: ore 8.30 Trofarello in piazza; ore 9.30 Moncalieri, piazza Borgo Navile; a Torino la carovana transiterà nel parco delle Vallere dalle 10, parco del Valentino fino all’altezza del castello del Valentino, arrivo in piazza Vittorio Emanuele alle ore 12.30.