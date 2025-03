Sabato 29 marzo alle 21 presso il Teatro don Bosco di Cuneo la compagnia teatrale “Attori per caso” di Roata Rossi torna sul palco per l’ultimo spettacolo della stagione 2025.

In un palazzo di Torino, vivono la portinaia Ortensia, donna semplice e genuina con il marito Virgilio il quale, lavorando come custode nei musei torinesi, si crede un esperto d’arte guadagnandosi il soprannome di “prufesur” e le burle dei colleghi. La figlia ha un flirt estivo a Sanremo con un ingegnere al quale non dice la condizione sociale della sua famiglia, ma bensì di essere figlia di un illustre professore di storia dell’arte. La storia d’amore non finisce con l’estate e diventa importante tanto che l’innamorato arriva al palazzo dove vive la sua amata. Una serie di bugie, menzogne e fraintesi raccontano le vicende di questa visita inaspettata regalando al pubblico risate e tanto buonumore.

Biglietti al botteghino del teatro o prenotando alla mail: prenotazionidonbosco.cuneo@gmail.com.