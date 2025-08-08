Cuneo celebra la passione d’epoca: torna il Raduno di Auto e Moto a Roata Canale

Motori, storia e convivialità si incontrano domenica 17 agosto a Roata Canale, frazione di Cuneo, per il 7° Raduno di Auto e Moto d’Epoca e 1° Memorial Renato Peyracchia. L’evento, aperto a veicoli con almeno vent’anni di storia, promette di attirare appassionati e curiosi, trasformando le vie del paese in un museo a cielo aperto.

Le registrazioni si svolgeranno dalle 13:30 alle 15:30 nel piazzale della Chiesa di Roata Canale (via Monea Oltregesso 68). A ogni mezzo iscritto sarà offerto un caffè, mentre i primi 80 iscritti riceveranno la welcome bag ufficiale.

Alle 15:30 prenderà il via un giro turistico verso la Valle Ellero, con rientro previsto intorno alle 17:30 per un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. A seguire, cena facoltativa presso la tendostruttura dei festeggiamenti: dalle 20:00, “Serata Paella” (21 euro con antipasti, paella e dolce, fino a esaurimento posti, prenotazioni entro il 15 agosto) e “Pizza No Stop”.

La serata sarà animata dal gruppo musicale occitano Lou Serpent, a coronare un incontro che unisce tradizione, cultura e motori.

Le iscrizioni sono già aperte contattando Claudio Bernardi al 334 936 88 66, oppure direttamente in loco il giorno stesso (fino a esaurimento gadget). L’invito è rivolto anche a chi non possiede un mezzo d’epoca, per vivere da vicino un pomeriggio all’insegna del fascino vintage.