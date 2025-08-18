Torna la 35ª edizione della storica Festa della Segale

Quest’anno la storica Festa della Segale celebra la sua trentaquattresima edizione con una piccola novità: l’evento viene anticipato dalla tradizionale giornata della domenica a sabato 23 agosto. Un cambiamento reso necessario dal passaggio il 24 agosto a Borgo San Dalmazzo della tappa Alba – Limone della “Vuelta di Spagna” per la quale le strade di accesso alla Valle Gesso saranno chiuse dalle 15.30 alle 17.15.

Cambia il giorno, ma non il “format” che, come sempre, propone tradizione, musica, gastronomia e divertimento.

La Festa si apre, dalle 9.30, con il mercatino di prodotti tipici e artigianali nel centro del paese.

Sempre alle 9.30, nell’arena manifestazioni a Sant’Anna di Valdieri, è previsto il ritrovo per partecipare all’escursione gratuita “sui sentieri della segale” insieme alle Guide Parco: un’occasione unica per osservare i boschi di Sant’Anna di Valdieri con occhi nuovi e scoprire le testimonianze di un tempo, non troppo lontano, in cui queste montagne erano abitate e vissute da tante persone.

Dalle 10 alle 12, al campeggio Centro alpino Valle Gesso, balliamo occitano! Laboratorio di danze occitane con la musica dal vivo de Les Ranoulines.

Dalle 12, nell’arena manifestazioni, polenta realizzata con farina integrale di mais a marchio Qualità Parco APAM dell’azienda agricola Il Farro, a cura della Proloco di Sant’Anna e Terme di Valdieri. Nei ristoranti della frazione, invece, menù tradizionali dedicati alla segale.

Dalle 14.30 il centro di Sant’Anna di Valdieri sarà attraversato dal corteo storico dedicato alla vita e ai mestieri di un tempo.

Uno dei momenti clou della giornata arriva alle ore 15, presso l’arena manifestazioni, dove gli eredi dei battitori storici impugneranno la “cavaglia” (correggiato) per la tradizionale battitura della segale.

Dalle ore 16 in poi, nell’arena manifestazioni, si entra nel vivo! La Festa della Segale sarà animata dal concerto folk de Les Randoulines e dallo street food #vallegesso!

Alle 21, la Festa della Segale chiude in grande stile con il concerto dei Balarù. Sul palco Francesco Cavallero gh(ironda e voce ), Andrea Lopomo (bouzouki, banjo tenore e voce), Ilario Olivetti (clarinetti, cornamuse, sax e cori), Paolo Lombardo (organetto diatonico e cori).

Tutte le attività sono gratuite, per maggiori informazioni: www.areeprotettealpimarittime.it

Per quanto riguarda invece domenica 24 agosto non ci sarà la festa tradizionale, ma una serie di esperienze da non perdere.

Chi raggiungerà Sant’Anna di Valdieri potrà cimentarsi nella cottura del pane nel forno a legna, partecipare a passeggiate con le Guide Parco, visitare il Museo della Civiltà della Segale e assistere alle dimostrazioni sulla lavorazione tradizionale della segale proposte dal gruppo Santi Coronati di Fontanelle.

Per saperne di più: www.areeprotettealpimarittime.it

La Festa della Segale è organizzata dall'Ecomuseo della Segale / Aree Protette Alpi Marittime, Comune di Valdieri e Proloco Sant'Anna e Terme di Valdieri grazie alla collaborazione e alla partecipazione della popolazione locale.