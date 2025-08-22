Missione Museo con il Craveri di Bra: due laboratori ludico-didattici

Il 3 e 4 settembre Missione Museo con il Craveri di Bra! L’attività, dedicata ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni, si svolgerà in mattinata (orario 8.30 – 12.00) con due proposte ludico didattiche:

Mercoledì 3 giochi a tema con il Centro diurno "il Girasole" di Narzole

con il Centro diurno "il Girasole" di Narzole Giovedì 4 Missione speciale Craveri, alla scoperta di nuove specie e di isole inesplorate.

Il costo di ogni laboratorio è di 5 euro, la prenotazione è necessaria e va effettuata via mail all'indirizzo craveri@comune.bra.cn.it entro lunedì 1 settembre. Non è obbligatoria la partecipazione a entrambe le giornate.

Ai bambini che parteciperanno è richiesto di portare la colazione per metà mattina e l'acqua. Per maggiori informazioni, contattare il Museo Craveri al numero 0172.412010 o alla mail: craveri@comune.bra.cn.it.