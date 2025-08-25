A Monteu Roero si prepara la 54° Sagra della Castagna. "Una vetrina per la comunità"

Tutte le associazioni di Monteu Roero, la Pro loco e il Comune sono al lavoro per gli ultimi preparativi della 54a edizione della “Sagra della Castagna”, manifestazione tradizionale che ricorda l’importanza storica del castagno nel Roero.

Si comincerà venerdì 5 settembre con il “Giro Pizza” nel salone polifunzionale “Don Lino Brossa” in piazza Bergadani e a seguire la serata musicale con Dj Set.

Sabato 6 settembre, dalle ore 15.30, raduno e partenza delle Auto Storiche per il giro nelle strade di Monteu. Alle 16 camminata verso la 'Castagna Grande', albero secolare e simbolo conosciuto in tutto il mondo. La camminata è organizzata in collaborazione con l’associazione Angeli di Ninfa e si incrocerà nel bosco della 'Castagna Grande' con l’arrivo della camminata solidale del noto runner Antonio Lattarulo. Partita al mattino da Locanda Casa Cavassa a Carmagnola, bar-ristorante inclusivo dove lavorano ragazzi autistici e disabili seguiti dalla stessa associazione, la marcia solidale raccoglierà fondi per l’acquisto di un forno da cucina.

La serata del sabato si concluderà alle 19.30, sempre nel salone 'Don Lino Brossa' con la 'Cena della Castagna', preparata dal catering Il Banchetto.

Domenica 7 settembre per tutta la giornata il paese si animerà con il “Mercato delle Eccellenze” e alle ore 10 nei locali del municipio si svolgerà la cerimonia di donazione di un’opera pittorica al Comune di Monteu Roero da parte dell’artista monteacutese Bartolomeo Delpero. Sempre in mattinata è atteso l’arrivo del tour 'Montà in Vespa', che farà tappa in piazza Roma e visiterà le antiche prigioni del Castello di Monteu, grazie alla collaborazione dell’associazione Belmonteu.

Alle ore 11 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Nicolao e alle ore 12 saluti istituzionali e aperitivo offerto dall’Amministrazione Comunale. Nel pomeriggio si terranno letture in compagnia per i ragazzi a cura dell’associazione AMAR odv e alle 19 sarà organizzato un apericena in attesa dello spettacolo teatrale delle ore 21, proposto dalla Compagnia 'I Gava Nate' di Pocapaglia.

Tutta la manifestazione vede coinvolte le associazioni che animano la vita del borgo, la giovane Pro Loco locale coordinata dal presidente Stefano Sandri, l’associazione culturale Belmonteu, l’associazione AMAR, i volontari comunali coordinati dall’assessore Gianluca Bordone, il Gruppo Alpini e la Protezione Civile.

Il sindaco Paolo Rosso è particolarmente contento del profilo molto vario e per tutti i gusti che la 'Sagra della Castagna' avrà in questa edizione:

“La Sagra della Castagna è un momento importante per la nostra comunità. Vede impegnate tante persone che hanno a cuore Monteu, e tutte le associazioni presenti e attive nel paese. Sono tanti, per fortuna, coloro che considerano il nostro territorio un luogo in cui si può crescere e investire il proprio tempo per il bene di tutti. Ringrazio anticipatamente tutta la squadra al lavoro per l’organizzazione e l’assessore Gianluca Bordone per l’impegno profuso nei preparativi. Aspettiamo con gioia i visitatori e ci prepariamo al meglio per questo evento”.