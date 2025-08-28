A Fossano arriva la 10ª edizione del Freak Out! Fest

Il Freak Out! Fest celebra il suo decimo anniversario con un’edizione speciale che si terrà venerdì 5 settembre 2025 presso l’area di Via dello Stagno, 2, nel cuore del Borgo Nuovo di Fossano. Nato nel 2015 come progetto giovanile e musicale, il festival è oggi un punto di riferimento per la scena indipendente italiana ed europea, capace di coniugare musica, arte e partecipazione sociale.

Il Freak Out! Fest è frutto di una collaborazione virtuosa tra realtà giovanili, educatori di strada e il comitato del Borgo Nuovo, che ha sostenuto il progetto sin dalla sua nascita. In dieci anni di festival e serate, il palco ha ospitato centinaia di band provenienti da tutta Italia e dall’estero, promuovendo la cultura musicale indipendente e offrendo uno spazio di espressione a giovani artisti e professionisti in maniera totalmente gratuita.

L’edizione 2025 vedrà alternarsi su due palchi dieci formazioni musicali, tra cui due headliner di rilievo: Animaux Formidables – Duo garage-fuzz-noise noto al grande pubblico per la partecipazione a X Factor 2023, in tour con il nuovo EP Call Me Tony. Cólgate – Quartetto veneto che fonde shoegaze, alt rock e cantautorato, recentemente pubblicato da La Tempesta Dischi. Completano la line-up: John Holland Experience, Veuve, Skinny Peachfuzz, Tetsuo, The Glad Husbands, Farina Tree, Electric Confidence, Summarte

Il Freak Out! Fest si distingue per la sua proposta multidisciplinare. Oltre ai concerti, il pubblico potrà partecipare a: Laboratori artistici, tra cui un workshop di serigrafia a cura di Spazio Muffa (Torino), Market area con artigiani e illustratori, Food & beverage con proposte locali e sostenibili