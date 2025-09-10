“Zaino sospeso”: la nuova iniziativa di Lions Club Bra Host e Leo Club Bra a sostegno del diritto allo studio

Il Lions Club Bra Host e il Leo Club Bra scendono in campo, portando l’iniziativa nazionale “Zaino sospeso” sul territorio braidese, per sostenere le famiglie in difficoltà nell’acquisto di materiale scolastico per i figli.

Il progetto, che gode del patrocinio della Città di Bra, nasce dalla volontà comune di aiutare le famiglie che vivono sotto la Zizzola, mettendosi accanto ai giovani studenti, per aiutarli ad affrontare il corso di studi preparati ed attrezzati.

A tale scopo, presso le cartolerie, le cartolibrerie e i negozi aderenti saranno collocati dei contenitori, dove, grazie a locandine e materiale informativo, gli avventori potranno lasciare il materiale acquistato per lo “Zaino sospeso”. Si potranno donare album da disegno, penne, matite, temperini, quaderni, pennarelli, pastelli colorati, astucci, gomme, zaini, diari, libri e materiale didattico di altro genere. Insomma tutto quello che può essere utile nei percorsi scolastici di ogni ordine e grado.

Periodicamente, i soci dei due sodalizi ritireranno gli articoli e li consegneranno alla Caritas Bra, che li distribuirà alle famiglie individuate.

Il materiale scolastico sarà raccolto presso i seguenti esercizi: Cartoleria Panda (via G. Piumati, 74); Cartolibreria Casabella (piazza Roma, 8); Cartoleria Grosso (via Vittorio Emanuele II, 161); Cartolibreria Grimaldi (via Vittorio Emanuele II, 55).

Altre attività potranno candidarsi a diventare punti di raccolta a favore dello “Zaino Sospeso”.

L’iniziativa durerà tutto l’anno scolastico, ma certamente il primo passo è consentire a famiglie e alunni meno fortunati un ritorno fiducioso tra i banchi di scuola. Per questo motivo durante la mattina di sabato 13 settembre i soci delle due associazioni di volontariato braidese saranno presenti al Mercatò Big di Bra per illustrare e battezzare l’iniziativa.

I soci dei Club fanno appello alla comunità, affinché si possa essere, tutti insieme, sollievo e solidarietà, perché un piccolo gesto possa diventare il sorriso di un bambino e la serenità di una famiglia.