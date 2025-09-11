A Morozzo arriva “Presto, prestissimo!”, nuovo corso di educazione musicale per la prima infanzia

Un laboratorio unico nel suo genere arriva per la prima volta a Morozzo: si chiama “Presto, prestissimo!” ed è il nuovo corso di educazione musicale per la prima infanzia promosso dalla Scuola di Musica "Luigi Vizio", con sede in via Aldo Viglione 3.

Più che un semplice corso “Presto, prestissimo!” è un vero e proprio spazio di relazione pensato per accogliere e stimolare il linguaggio musicale come strumento di comunicazione, crescita e condivisione. Lontano dal concetto di “musica per bambini” qui si fa musica con i bambini in un percorso costruito su misura per rispettare le naturali potenzialità evolutive dei più piccoli.

Il laboratorio si basa sulla metodologia Musica in Culla®, un approccio riconosciuto a livello nazionale e internazionale che considera la musica un elemento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo dei bambini da 0 a 3 anni.

La lezione di prova gratuita si terrà sabato 27 settembre presso la sede della scuola in via Aldo Viglione 3 a Morozzo. Il laboratorio vero e proprio prenderà il via sabato 4 ottobre e si articolerà in otto incontri a cadenza settimanale, sempre il sabato mattina.

Gli appuntamenti saranno suddivisi in due fasce orarie: i bambini dai 12 ai 24 mesi parteciperanno alle ore 10, mentre i bambini dai 24 ai 36 mesi saranno accolti alle ore 11. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede della Scuola di Musica Luigi Vizio, in un ambiente pensato per favorire ascolto, partecipazione e interazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 380 438 2861 oppure scrivere all’indirizzo email scuolamusicamorozzo@gmail.com