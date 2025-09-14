A Borgo San Dalmazzo la mostra fotografica "Sete di Pace – Volti e storie della carovana di Stop The War Now in Ucraina"

Dal 16 al 20 settembre, presso la Biblioteca Civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo, sarà allestita la mostra fotografica "Sete di Pace – Volti e storie della carovana di Stop The War Now in Ucraina", un racconto per immagini che documenta l’impegno civile e umanitario della rete Stopthewarnow.



La mostra, che fa parte del programma della Carovana della Pace 2025, sarà inaugurata martedì 16 settembre alle ore 18.00. Rimarrà a disposizione del pubblico fino al 20 settembre in orario di apertura della Biblioteca Civica (dal martedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 19; il sabato dalle ore 9.30 alle 12.30).



Attraverso sessanta fotografie, la mostra ripercorre le missioni delle Carovane per la Pace, coordinate dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e realizzate grazie alla presenza sul campo dei volontari del corpo di pace Operazione Colomba.



Nel corso degli ultimi anni, cinque Carovane hanno raggiunto diverse zone dell’Ucraina, coinvolgendo oltre cinquecento rappresentanti della società civile provenienti da 180 organizzazioni. Oltre alla consegna di aiuti umanitari, le Carovane hanno promosso azioni di solidarietà e vicinanza alla popolazione locale, offrendo ascolto e sostegno in contesti segnati dal conflitto.



La mostra nasce da una richiesta ricevuta direttamente dalle persone incontrate durante le missioni: «Tornate in Italia e raccontate quello che sta succedendo qui».



Con questo spirito, "Sete di Pace" intende dare voce alle testimonianze di chi vive la guerra e di coloro che, con coraggio e dedizione, hanno scelto di essere presenti. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Borgo San Dalmazzo, rappresenta un’occasione di riflessione sulla pace, sulla responsabilità collettiva e sull’importanza dell’impegno civile in tempi di crisi.



«In un tempo in cui il dialogo sembra cedere il passo alla paura, accogliere la Carovana della Pace significa scegliere la speranza, la memoria e la solidarietà – spiega la sindaca di Borgo San Dalmazzo, Roberta Robbione -. La mostra "Sete di Pace" è un grido visivo potente contro l’indifferenza: un percorso che scuote le coscienze e ci invita a non voltare lo sguardo. Cultura e partecipazione sono strumenti fondamentali per costruire la pace e come Amministrazione sentiamo il dovere di essere parte attiva di questo cammino».