Strade: chiusa la Provinciale 354 a Prunetto per lavori di sistemazione all’intersezione con la Sp 53

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’accessibilità all’Area Interna Valle Bormida, a partire dalle ore 9 di questa mattina, giovedì 16 ottobre, è stata istituita la chiusura temporanea della strada provinciale 354 nel comune di Prunetto, nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 0 e 0,150.

La sospensione del traffico, valida per tutti i veicoli e per i pedoni sia di giorno che di notte, resterà in vigore fino alle ore 19:00 di domenica 26 ottobre 2025, e comunque fino al termine dei lavori.

La chiusura si rende necessaria per consentire lo spostamento dei sottoservizi interferenti e l’avvio delle opere previste per la sistemazione del bivio tra la sp 53 e la sp 354, una delle principali azioni comprese nel progetto “Aree Interne Valle Bormida – Annualità 2024”, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 3, Interventi speciali per la coesione territoriale.

L’intervento prevede la rimozione del piano viabile e scavi di sbancamento e fondazione per l’adeguamento dell’incrocio, la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato rivestito in pietrame a monte della sp 354, la posa di una nuova condotta di scarico interrata con innesto nella rete esistente e lo spostamento dei servizi interferenti e la ricostruzione del corpo stradale con bitumatura e segnaletica.

In contemporanea con quest’opera, prenderanno avvio anche gli interventi di bitumatura su diverse strade provinciali nei comuni appartenenti all’Area Interna Valle Bormida: la sp 54 Ceva – Paroldo – Monesiglio, sp 103 Mombarcaro – Niella Belbo, sp 342 Gottasecca – Gottasecca Valle, sp 429 Cortemilia – Confine della Provincia di Asti e la sp 114 Cortemilia – Bergolo.