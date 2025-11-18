A Fossano “Biblioteche in festa” continua fino al 28 novembre: tra manga, cinema per bambini e tanti libri

Prosegue sino al prossimo 28 novembre l’appuntamento con la 4ª edizione di “Biblioteche in festa”, progetto promosso dalle associazioni Le Terre dei Savoia e Progetto Cantoregi, proponendo un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai libri e alla cultura condivisa.

L’intento dell’iniziativa ha una duplice finalità: coinvolgere nuovi pubblici di lettori alle presentazioni, ai laboratori e alle attività aperte a tutti e quella anche di rafforzare la rete tra sistema bibliotecario, amministrazioni e cittadini di ogni età.

Alla biblioteca civica di Fossano, che si trova all’interno del Castello degli Acaja, il calendario proporrà ancora giovedì 20 novembre, dalle 17 alle 19.30, il primo incontro dedicato al fumetto, a cura dei fratelli Marco e Mattia Boetti. L’incontro sarà dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su che desiderano imparare o migliorare il proprio tratto da futuri disegnatori. La prenotazione è obbligatoria, telefonando allo 0172/699700 oppure via mail a info@sbfossano.it.



Venerdì 21 novembre, alle ore 20, in sala consultazione, invece, il primo incontro con i Guardiani del Warp. L'evento, dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su, darà loro la possibilità di spendere qualche ora nei mondi fantastici che le attività ludiche inventano. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Sabato 22 novembre, alle 10.30, al cinema teatro i Portici il quarto e ultimo appuntamento della rassegna "CineBebè", dedicato alle mamme e ai loro bebè. Il film scelto per l’occasione sarà "Una famiglia sottosopra".

Questo evento, oltre a far parte del progetto "Allin - Cultura per crescere", verrà svolto nel periodo di Biblioteche in Festa.

Lunedì 24 e martedì 25 novembre, alle 17, i due appuntamenti online con “Crescere con i media – tecnologia per bambini: istruzioni per l’uso sicuro e creativo”. Saranno tenuto dalla socia fondatrice dell'associazione Mamamò, Elisa Salamini.

Il primo sarà dedicato alle famiglie, con bambini dai 2 ai 6 anni, sulla navigazione guidata nel web e le applicazioni per bambini.

Inizio moduloIl secondo tratterà la narrazione che migra da un media all'altro: come le piattaforme di narrativa serializzata dialogano con i giovani e la diffusione della lettura online.

Le prenotazioni per l'incontro devono avvenire tramite Eventbrite utilizzando il qrcode.

Mercoledì 26 novembre, alle 16.30, in sala ragazzi, appuntamento con “Letture favolose –il momento perfetto”. Per l’occasione si terranno letture e laboratori condivisi a cura di Marco Somà. Sarà dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni, a partire dal libro "Il momento perfetto".

L'evento fa parte del progetto "Allin - Cultura per crescere",

La prenotazione per partecipare è obbligatoria al numero 0172/69700.



Giovedì 27 novembre, alle 17, “Manga medioevali” ancora con i fratelli Marco e Mattia Boetti. L’appuntamento è rivolto ai ragazzi dai 14 anni in su che desiderano imparare o migliorare il proprio tratto da futuri disegnatori.

La prenotazione è obbligatoria tramite telefono 0172/699700, oppure via mail info@sbfossano.it



Venerdì 28 novembre, alle ore 20, in sala Consultazione, ultimo appuntamento con i Guardiani del Warp. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.