Genola: un “minuto di rumore” e film in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne

Genola si prepara a difendere un diritto inviolabile, la difesa e il rispetto del genere femminile nella “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne".
Martedì 25 novembre, alle 20.30, in piazza San Giovanni Bosco, davanti alla canonica, la Consulta per le Pari Opportunità locale della presidente Chiara Picco si riunirà infatti per un significativo “Minuto di rumore”. A seguire, nel salone polivalente de “La Finestra sul Castello”, tutti i presenti potranno assistere al film che aprirà a una mirata riflessione sul tema: “Una donna promettente”.