"Il Giovane Remo": presentazione del nuovo romanzo di Ermanno Giraudo

Venerdì 28 novembre alle ore 21 presso la Biblioteca di Beinette, in Via Gauberti 15, avrà luogo la presentazione del libro "Il giovane Remo" di Ermanno Giraudo, organizzata dall'Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale "Gli amici di Jim Bandana" e con il patrocinio del Comune di Beinette.

Nel suo ottavo romanzo, Giraudo ci immerge nel difficile periodo del dopoguerra attraverso la storia di un giovane torinese lasciato solo dai genitori per un anno, affidato a una famiglia in un villaggio adagiato lungo il fiume Bormida di Pallare. In un ambiente ospitale e quasi magico, tra antichi mestieri, la scuola di un tempo e il calore di una comunità unita, il ragazzo scoprirà il senso della propria esistenza e la direzione da seguire nella vita.

L'evento si inserisce nel programma della rassegna "Biblioteche in festa", che si svolge dal 15 al 30 novembre 2025 con l'obiettivo di promuovere la lettura e sensibilizzare sul ruolo delle biblioteche. Ermanno Giraudo, autore cuneese pluripremiato, presenterà personalmente il suo romanzo in una serata aperta a tutti.