"Racconti di Langa a colori": Luigi Carbone in mostra ad Alba

La Biblioteca civica “G. Ferrero”, da sabato 29 novembre a sabato 10 gennaio, ospita la mostra “Racconti di Langa a colori” dell’artista Luigi Carbone.

Nato a Lequio Berria, dove ha sede il suo atelier, Carbone racconta con le sue opere le Langhe e i loro paesaggi. I quadri che dipinge sono fatti di dolcezza di luci, armonie cromatiche e poesia. Come scrive il critico d’arte Carlo Mariano Sartoris: “Carbone ha saputo estrapolare gli aspetti più toccanti e coinvolgenti di questa meravigliosa terra. Lo ha fatto adoperando la magica forza dei colori, decorando con le tante delicatezze che nascono solo da un'intima sensibilità con un territorio che già la natura ha voluto modellare molto bello.”

Luigi Carbone, nella lunga carriera artistica, ha effettuato innumerevoli mostre personali in Italia e all'estero. Sue opere si trovano in prestigiose collezioni private e pubbliche. Ha collaborato alla pubblicazione di libri ed è stato insignito di diversi riconoscimenti tra cui il primo premio alla biennale di Alba negli anni 1969, 1971 e 2007.

La mostra è visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9 – 12.30 e 14 – 18; giovedì 9 – 13.30 e 14 – 19; sabato 9 – 12.30; chiuso lunedì e festivi).

L’ingresso è libero.