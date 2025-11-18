"Teatro a quattro gambe": un weekend di spettacoli per bambini a Cuneo

La rassegna Officina Santachiara 2025-2026 prosegue con "Teatro a quattro gambe", le proposte teatrali dedicate ai più piccoli. Questo weekend sono in programma due appuntamenti imperdibili per bambini e famiglie.

L'appuntamento di sabato 22 novembre alle ore 17 è con La Baracca Testoni Ragazzi di Bologna che presenta "Una storia sottosopra" (1-4 anni). Due personaggi vivono su piani opposti, con paure e certezze diverse. Un piccolo gatto rosso, fuggendo, li costringe a inseguirsi e a incontrarsi. Quella corsa si trasforma in un viaggio sorprendente, fatto di scoperte e meraviglia: gli spazi si capovolgono, i punti di vista si intrecciano, il mondo cambia forma. La scenografia di carta prende vita, trasformando città, prati e ruscelli in un universo che si muove e respira. Un racconto poetico di amicizia, gioco e magia condivisa. Lo spettacolo è di Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani e Carlotta Zini, con la regia di Andrea Buzzetti. Sul palco Andrea Buzzetti e Carlotta Zini, scenografie con disegni di Enrico Montalbani. Coproduzione Wide Eyes, durata 35 minuti. L'appuntamento è all'Officina Santachiara (Ex chiesa di Santa Chiara), via Savigliano snc a Cuneo. Ingresso unico 4€, biglietti in loco, non è necessaria la prenotazione.

["Seggioline" del Teatro Telaio]

Domenica 23 novembre alle ore 17:30 l'appuntamento si sposta a Borgo San Dalmazzo con "Seggioline" del Teatro Telaio, adatto dai 3 anni. In un mondo fatto di sedie e regole, l'incontro tra due opposti — Lui, ordinato e preciso, e Lei, fantasiosa e caotica — dà inizio a un viaggio poetico e surreale. Tra oggetti curiosi, trasformazioni e scoperte reciproche, i due imparano che l'altro può colmare ciò che ci manca. Uno spettacolo sull'incontro, sul cambiamento e sulla fantasia, che invita grandi e piccoli a immaginare il mondo non solo com'è, ma come potrebbe essere. Di e con Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, regia di Michele Beltrami, consulenza drammaturgica di Silvano Antonelli, assistente alla regia Karima Ranghetti. Durata 45 minuti. Lo spettacolo si terrà all'Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo in Via Vittorio Veneto 19. Ingresso intero €6, ridotto sotto i 10 anni €5, gratuito sotto i 3 anni.