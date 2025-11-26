Borgo San Dalmazzo, gli alunni della Don Luciano in visita al Municipio

A metà novembre le due classi quinte della scuola primaria del Plesso Don Luciano di Borgo San Dalmazzo hanno varcato la soglia del Municipio per concludere un percorso di studio e conoscenza incentrato sul funzionamento dell’Ente locale.



Accompagnati dalle loro quattro insegnanti, i 38 alunni – vivaci ma attentissimi – hanno incontrato la sindaca della città, Roberta Robbione, e l’assessora alla Scuola, Michela Galvagno, dando vita a un dialogo spontaneo e informale, incentrato sulla curiosità.



«La passione e il coraggio delle scelte guidano i nostri passi - il commento di Robbione e Galvagno ad alcune domande dirette – . In ogni momento siamo chiamate a servire la comunità, con la consapevolezza che la città è la nostra casa comune: un luogo che tutte e tutti abbiamo il dovere di rendere sempre più bello, accogliente e vivo».



Durante l’incontro i ragazzi hanno potuto approfondire il funzionamento del Consiglio e della Giunta, comprendendo come ogni assessore abbia compiti specifici e lavori in squadra con la sindaca per il bene della comunità. L’assessora Galvagno ha illustrato il suo impegno per il mondo della scuola e per la cultura, sottolineando il valore della collaborazione tra gli amministratori.



La mattinata si è chiusa con una promessa: uno degli alunni ha dichiarato che da grande anche lui diventerà sindaco, segno che l’incontro ha acceso la consapevolezza e la voglia di partecipare alla vita civica.