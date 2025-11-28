 / Cronaca

Cronaca | 28 novembre 2025, 13:57

Scontro tra due auto in località  “Pedaggera” sulla Statale 20 tra Racconigi e Cavallermaggiore

Traffico rallentato ma strada aperta. Ferite lievi per le due donne coinvolte. Sul posto Croce Rossa, in arrivo Vigili del Fuoco e Carabinieri

Attorno alle 13 di oggi 28 novembre si è verificato un incidente lungo la strada statale 20 che collega Savigliano e Cavallermaggiore a Racconigi.

All’altezza dell’incrocio per Cavallerleone, in località “Pedaggera”, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro provocato da una mancata precedenza.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, lo scontro è avvenuto tra una Fiat Punto, proveniente da Cavallerleone in direzione Racconigi, e una Toyota Aygo, che viaggiava arrivando da Racconigi.

Sul posto è immediatamente intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Racconigi. 

I Vigili del Fuoco e i Carabinieri, già allertati, sono in arrivo per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Il personale del 118 sta prestando assistenza alle due donne alla guida dei veicoli che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi.

Il traffico risulta rallentato, ma la circolazione sulla statale resta aperta. Le operazioni di soccorso e i rilievi potrebbero tuttavia creare ulteriori disagi nelle prossime ore.

